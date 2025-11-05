05.11.2025
Gaming

Samus Aran maakt een wereldreis in Metroid Prime 4: Beyond-trailer

By: Laura Jenny

BlogGaming

Nog minder dan een maand en de nieuwe Metroid Prime-game verschijnt na vele jaren. Het vierde deel heet Beyond en is in 2017 aangekondigd. In een nieuwe trailer zien we meer van de Switch 2-versie van de game, die ook op de gewone Switch verschijnt.

Metroid Prime 4: Beyond

In de nieuwe trailer zien we hoe hoofdrolspeler Samus Aran haar mannetje staat in allerlei indrukwekkende en duistere werelden. De sci-figame laat Samus afreizen naar Viewros, een planeet met prachtige vergezichten en gevaarlijke bewoners. Samus kan onder andere in een bal veranderen om zich makkelijker te verplaatsen en naast het nodige schietwerk moet er ook gepuzzeld worden.

Aran heeft ook telekinetische krachten waarmee ze van een afstanddeuren kan openen of de reis van kogels an veranderen. Je kunt ook op de motor stappen, namelijk de Vi-O-La, mocht de morphball-vorm van Samus je niet snel genoeg zijn.

Vi-O-La Amiibo

Er komen ook Amiibo van de game uit, waaronder eentje met die Vi-O-La erbij, maar als je alleen Samus wil, dan kan dat ook. De amiibo en de game zelf zijn vanaf 4 december verkrijgbaar op Nintendo Switch en Switch 2.

Gaming
04.11.2025

De Nintendo Switch 2 blijkt een monstersucces

Dankzij nieuwe verkoopcijfers weten we nu dat de Nintendo Switch 2 een gigantisch succes is: miljoenen mensen spelen al...
Gaming
31.10.2025

Je kunt een eigen huisdiertje kiezen in Fortnite

Fortnite wordt voorzien van een vrolijke update, namelijk eentje waardoor je met een trouwe viervoeter kunt gaan...
Gaming
30.10.2025

Er worden steeds minder Xbox’en verkocht

Microsoft heeft zijn nieuwe kwartaalcijfers bekendgemaakt en die zien er niet goed uit voor Xbox.
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post