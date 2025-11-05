Samus Aran maakt een wereldreis in Metroid Prime 4: Beyond-trailer

Nog minder dan een maand en de nieuwe Metroid Prime-game verschijnt na vele jaren. Het vierde deel heet Beyond en is in 2017 aangekondigd. In een nieuwe trailer zien we meer van de Switch 2-versie van de game, die ook op de gewone Switch verschijnt.

Metroid Prime 4: Beyond

In de nieuwe trailer zien we hoe hoofdrolspeler Samus Aran haar mannetje staat in allerlei indrukwekkende en duistere werelden. De sci-figame laat Samus afreizen naar Viewros, een planeet met prachtige vergezichten en gevaarlijke bewoners. Samus kan onder andere in een bal veranderen om zich makkelijker te verplaatsen en naast het nodige schietwerk moet er ook gepuzzeld worden.

Aran heeft ook telekinetische krachten waarmee ze van een afstanddeuren kan openen of de reis van kogels an veranderen. Je kunt ook op de motor stappen, namelijk de Vi-O-La, mocht de morphball-vorm van Samus je niet snel genoeg zijn.

Vi-O-La Amiibo

Er komen ook Amiibo van de game uit, waaronder eentje met die Vi-O-La erbij, maar als je alleen Samus wil, dan kan dat ook. De amiibo en de game zelf zijn vanaf 4 december verkrijgbaar op Nintendo Switch en Switch 2.