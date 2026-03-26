Microsoft heeft weer een Xbox Partner Preview-evenement gehouden en die livestream kwam vooral met groot nieuws over Hades II. Maar dat is niet de enige highlight: dit zijn vijf aankondigingen die je wil weten.

Hades II

Hades II komt naar de Xbox en PlayStation 5 en dat is groot nieuws, want het is een extreem populaire game op de PC. Het is een roguelike actie-RPG van Supergiant Games waarin je Melinoë bestuurt, de prinses uit de onderwereld. Ze moet Chronos verslaan en in haar queeste daar naartoe komt ze allerlei mythologische figuren en concepten tegen. Je kunt daarin twee verschillende paden kiezen, in tegenstelling tot de eerste game waarin het maar een weg was en daarmee basta.

Hunter: The Reckoning - Death Wish

Hunter: The Reckoning - Death Wish verschijnt in de zomer van 2027. Deze actie-RPG draait om monsterhunters en speelt in het universum van de World of Darkness. De trailer is vrij angstaanjagend en onaangenaam, wat natuurlijk goed past bij het onderwerp vampierengames.

Shatterverse

Shatterverse lanceert dit jaar op Xbox, PlayStation 5 en PC. Het gaat om een Serious Sam-game van de indie-uitgever Devolver en wie Serious Sam zegt, die weet al dat het allesbehalve serieus wordt. In de trailer zien we dan ook wat de game inhoudt: co-op first person shooteing met vijf spelers die het tegen allerlei gestoord gespuis moeten opnemen. Heel anders kunnen we het niet omschrijven.

Stranger Than Heaven

Deze game komt van SEGA en wordt door hetzelfde team gemaakt als Yakuza. Hierin ga je door meerdere tijdperken van de Japanse geschiedenis. Het blijft behalve het onderstaande beeld nog wat vaag, maar dat is ook omdat er op 6 mei een aparte presentatie voor gepland staat, wanneer er veel meer wordt getoond van deze Ryu Ga Gotoku Studio.

Grave Seasons

Een heel populair genre is de boerensim. Er zijn verschillende van dit soort slow games waar mensen met plezier honderden uren insteken. Grave Seasons is ook een boerensim, maar ditkeer met een wat horror-achtig tintje. We zien dode herten, we zien handen, bloed, we horen gekrijs: het is duidelijk toch wel een wat andere sim dan een Animal Crossing. Grave Seasons verschijnt op 14 augustus op Xbox Series en PC.