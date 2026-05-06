Een opvallende keuze van Microsoft: het voegt Copilot niet meer toe aan Xbox . Sterker nog, het haalt Copilot uit de Xbox-app. De nieuwe baas van Xbox is net pas begonnen, maar ze maakt korte metten met AI in de game- app

Xbox verliest Copilot

Copilot was bedoeld om als een soort sidekick in je games te helpen. Zo was het ook binnen de Xbox-app voor smartphones te vinden. Ook werd Copilot naar Xbox-spelcomputers gebracht, al was dat nog onderweg. Nu zegt de nieuwe baas van Xbox, die nota bene eerder juist voor AI binnen Microsoft verantwoordelijk was.

Copilot was bedoeld als een hulpje voor bij het gamen. Je kon dan als iets niet lukte aan de AI vragen of die nog tips had over hoe je voorbij een bepaald stuk of bepaalde eindbaas kwam. Sommige gamers zinde dat niet: die vonden dat valsspelen, maar ja, is een tutorial of walkthrough opzoeken op YouTube dan ook geen valsspelen? In ieder geval zou de AI het niet voor je doen, het zou je puur helpen vertellen wat je moet doen. Asha Sharma, de Xbox-baas, zegt nu dus dat dat uit de app wordt gehaald en dat er ook geen Copilot meer wordt ontwikkeld voor de consoles.

Xbox moet sneller schakelen

Asha schrijft: "Xbox moet sneller schakelen, de band met de community versterken en frictie wegnemen voor zowel spelers als ontwikkelaars. Vandaag hebben we leidinggevenden gepromoveerd die hebben meegeholpen aan de opbouw van Xbox, terwijl we tegelijkertijd nieuwe stemmen binnenhalen om ons vooruit te helpen. Deze balans is essentieel om de koers van het bedrijf te herstellen."

"Als onderdeel van deze verschuiving zullen we functies die niet langer passen bij onze toekomstvisie gaan uitfaseren. We beginnen met het afbouwen van Copilot op mobiel en staken de ontwikkeling van Copilot op consoles."

Gamers zijn meteen te spreken over de nieuwe dame die Xbox leidt. Ze laat in ieder geval zien dat ze zware besluiten durft te nemen en dat ze daad bij het woord voegt: iets waar gamers erg gevoelig voor zijn. Wat er verder allemaal op de rol staat voor Microsofts gametak is afwachten, maar het wil duidelijk meer een focus op gaming en minder om alles daaromheen.