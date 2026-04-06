Microsoft zegt dat zijn AI Copilot alleen voor entertainment is

Online06 apr , 9:10doorLaura Jenny
Hoewel Microsoft het juist veel zakelijk pusht, stelt het bedrijf dat zijn AI Copilot alleen ter vermaak is. Dat is te lezen in de voorwaarden van de AI-tool, die op 24 oktober 2025 voor het laatst zijn geüpdatet. Verwarrend, want het wil wel dat het zakenleven ervoor betaalt.

Copilot is alleen ter vermaak

Het bedrijf schrijft: “Copilot is alleen ter vermaak. Het kan fouten maken, het werkt mogelijk niet zoals bedoeld. Ga niet van Copilot uit voor belangrijk advies en gebruik Copilot op eigen risico.” Duidelijke taal, maar die lijkt niet helemaal meer te kloppen. Een Microsoft-vertegenwoordiger heeft dan ook gezegd dat het zijn voorwaarden gaat aanpassen, want deze ‘legacy’ taal is niet meer van toepassing.
“Het product is nu doorontwikkeld en wat daar staat is niet langer een goede reflectie van hoe Copilot vandaag de dag wordt gebruikt. Bij onze volgende update wordt het aangepast.” Toch is het niet waarschijnlijk dat Microsoft nu ineens zal doen alsof AI geen fouten maakt, want dat gebeurt nu eenmaal. Wel zal de zin over vermaak hoogstwaarschijnlijk worden verwijderd, want het wil immers juist dat mensen Copilot ook serieus en zakelijk gebruiken.

AI-disclaimers blijven nodig

Ook is Microsoft niet alleen in hoe het zijn voorwaarden voor AI heeft opgesteld. Zo hebben OpenAI en xAI ook in hun disclaimers staan dat mensen de output van de AI vooral niet als de waarheid moeten aanschouwen, of als feitelijke informatie. Dat is ook goed, want hoewel veel mensen na jarenlang AI-chatbots gebruiken echt wel weten dat ze niet alles voor zoete koek moeten nemen, wil je als bedrijf ook geen problemen krijgen omdat mensen meer van je AI verwachten dan je kunt waarmaken.
Nog steeds hallucineren AI-chatbots en andere AI-toepassingen er lustig op los. Ook als je vrij duidelijke feiten vraagt, zoals wie een bepaalde Oscar heeft gewonnen, dan kun je er niet vanuit gaan dat bijvoorbeeld AI Overviews van Google met het juiste antwoord komt.

Edge-browser

In ander, maar wel Microsoft-gerelateerd nieuws: het bedrijf heeft iets nieuws geïmplementeerd op menig Windows 11-pc. Het start de Edge-browser nu automatisch op, elke keer dat je je pc opstart. Het is nog niet bij iedereen van kracht, en het is afwachten of het in Europa ook gebeurt (want de regels rondom keuzevrijheid zijn hier aanzienlijk strenger), maar zelfs als je een standaardbrowser hebt ingesteld, dan opent hij automatisch Edge wanneer je je pc opstart. Wel is het uit te schakelen via de instellingen, maar het is desondanks toch een vrij opvallende aanpassing.

Lees ook

Microsoft heeft zelf drie nieuwe AI-modellen ontwikkeldMicrosoft heeft zelf drie nieuwe AI-modellen ontwikkeld
Er komt een Europees alternatief van Microsoft OfficeEr komt een Europees alternatief van Microsoft Office
Door AI gedreven gezondheidsapps willen je medische gegevens inzienDoor AI gedreven gezondheidsapps willen je medische gegevens inzien
computer 767781 1920

Deze week viral Amsterdam naar de ratten, Yoshi-ei en meer

Online
05 april 2026
Microsoft

Microsoft heeft zelf drie nieuwe AI-modellen ontwikkeld

Online
03 april 2026
Google

Google Vids heeft een heel handige upgrade gehad voor bedrijfsvideo's

Online
03 april 2026
gemma

Google lanceert Gemma 4: open AI-modellen die modellen 20x hun grootte verslaan

Online
03 april 2026

