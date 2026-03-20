De nieuwste trend op het gebied van AI is gearriveerd: diverse bedrijven zetten hun AI-modellen in om je medische gegevens te analyseren en je een handje te helpen met je gezondheid… als je daarop zit te wachten natuurlijk.

Om te beginnen bij Google : die hebben deze week aangekondigd dat ze hun door Gemini AI aangedreven ‘personal health coach’ in de Fitbit gaan uitbreiden. Een van die nieuwe functies is de mogelijkheid om de Fitbit-app te koppelen aan je medische gegevens om daarmee het advies dat hij geeft te verbeteren.

Wanneer je je medische gegevens koppelt, kan de AI-coach deze analyseren en je beter advies geven gebaseerd op je medische achtergrond. Daarbij worden de resultaten van onderzoeken, je bezoekjes aan de dokter of het ziekenhuis en de medicatie die je slikt meegenomen.

Fitbit wordt natuurlijk al veelvuldig gebruikt voor diverse gezondheidskwesties, waaronder het bijhouden van je slaapritme en de stappen die je dagelijks zet. Vorig jaar is daar de personal health coach bijgekomen, die met Gemini AI je allerlei tips geeft en vragen kan beantwoorden. Daardoor sluit het advies beter aan bij jou persoonlijk, en door de koppeling met je medische gegevens wordt dat nog preciezer.

Copilot Health

Ook Microsoft zet in op het met AI analyseren van medische gegevens. Het bedrijf introduceerde deze week Copilot Health . De naam geeft het al aan: Copilot, het AI-model van Microsoft, wil je ook met je gezondheid helpen.

Ook daar kunnen gebruikers de AI-coach hun medische gegevens geven, waardoor mensen een overzicht krijgen van al hun medische informatie. Het bedrijf biedt voor Copilot Health-integratie voor meer dan vijftig wearables, waaronder Apple Health en ja, ook de Fitbit.

Privacy

Beide bedrijven benadrukken overigens dat privacy hierbij van essentieel belang is. Logisch: je wil niet dat je medische gegevens en medicijngebruik op straat komen te liggen. Microsoft en Google benadrukken dan ook dat privacy in een hoog vaandel staat en dat de gegevens veilig worden opgeborgen en niet worden gedeeld voor andere zaken.

We zouden het echter niemand kwalijk nemen dat ze er nog niet van overtuigd zijn om hun medische gegevens aan AI te overhandigen. Dat kan dan ook nog niet wanneer je in Nederland woont: zowel de medische gegevens-integratie van de Fitbit als Microsofts Copilot Health zijn vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Het zou ons echter niet verbazen dat dergelijke technologie uiteindelijk ook zijn weg naar hier vindt, al zullen Google en Microsoft daarvoor wel door meer hoepels moeten springen: in Europa gelden strengere regels rondom het delen van dergelijke informatie.