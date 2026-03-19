Spotify heeft iets nieuws in Nederland: AI-DJ. De functie is al een tijdje uit in andere landen, maar nu krijgen wij hem ook. Het is een AI-trucje waarmee je een soort radiozender krijgt die op jou is afgestemd: muziek die bij jou past en ondertussen praatjes tussendoor van een AI-stem. Dit is wat de voordelen en de nadelen zijn van de Spotify AI-DJ.

Nadeel: Het kost geld

Het kost niet apart geld: als je al Premium hebt, dan is het ‘gratis’ binnen je abonnement, maar als je Spotify gratis gebruikt, dan moet je dus wel een Premium-abonnement nemen.

Voordeel: je kunt plaatjes aanvragen

Net als dat je vroeger misschien wel eens naar de radio hebt gebeld om een specifiek nummer aan te vragen dat je graag wil horen, kun je dat nu ook bij de AI-DJ doen. Vraag om iets specifieks dat je wil horen en de DJ draait het voor je.

Nadeel: je moet naar het gepraat van een DJ luisteren

Het is zeker niet voor iedereen een nadeel, maar het is wel zo: mensen luisteren vaak juist liever niet naar de radio door al dat gepraat van de DJ.

Voordeel: Je kunt het makkelijk gebruiken

Je gaat met je Premium -account naar de Muziek-tab van de iOS- en Android-app van Spotify om de DJ-kaart te vinden die je aan kunt tikken om je AI-DJ aan te zetten.

Nadeel: Je hoort dingen die je al weet

Dat harde lachen, feitjes die je al honderd keer hebt gehoord: er zijn veel dingen irritant aan gewone radio-DJ s. De Spotify-DJ vertelt je waarschijnlijk ook feitjes die je al kent. Dat kan irritant zijn, al is daar uiteraard weinig aan te doen.

Voordeel: het is een leuke mix van oud en nieuw

Het leuke aan de AI-DJ is dat hij niet alleen maar nieuwe muziek zal laten horen, of alleen maar oudjes, maar dat het juist een leuke mix is. Je kunt bovendien zelf de stemming aanpassen of een bepaalde artiest of genre kiezen, dus dat biedt je een mix die bij je past, of bij je moment kan passen.

Nadeel: het werkt nog niet in het Nederlands

Hoewel de AI-DJ nu uit is in Nederland (maar let op: gefaseerd wordt uitgerold, waardoor niet iedereen het al heeft), is het nog niet in het Nederands. Je kunt alleen luisteren naar een Spaanstalige of een Engelstalige DJ.