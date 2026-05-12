Hoewel we zelf eigenlijk nog maar heel weinig weten over hoe dromen werkt, wat het is, hoe je het kunt beïnvloeden, gaat Anthropic nu kijken of het zijn AI-chatbot Claude kan leren om te dromen. Het gaat om Managed Agents die binnenkort kunnen dromen zoals wij dat ook schijnen te doen. Het dromen betekent dat agents eerdere gesprekken gaan analyseren en dan patronen gaan herkennen.

Dromende AI

Ons brein doet natuurlijk heel veel als we slapen: het gaat vooral nog eens terug naar wat er recent is gebeurd om te kijken wat de moeite waard is om in het geheugen te stoppen. Dat kan weer invloed hebben op dingen in de toekomst. Heel logisch, maar hoe vertaalt zich dat naar een AI-chatbot? Wel, in tegenstelling tot het proces waarbij gesprekken van AI-agents vaak worden gecheckt op de informatie die ze delen, is dromen een soort extraatje wat daar bovenop komt: het leert daardoor complexe patronen herkennen over meerdere agents, omdat een agent alleen dat niet zou kunnen herkennen.

Het is dus niet zozeer dat er allemaal nieuwe werelden bij elkaar worden gedroomd, het is vooral de manier van informatie verwerken die dus net even anders gaat. Anthropic denkt dat het vooral zal helpen bij langdurige, complexe projecten met meerdere AI-agents erin. Ze kunnen namelijk eerder terugkerende fouten ontdekken en rekening houden met teamvoorkeuren. Ook kunnen ze beter rekening houden met gedeelde workflows en wordt het geheugen ook nog eens geherstructureerd, waardoor informatie terwijl deze steeds doorontwikkeld relevant blijft.

AI Agents

Het ‘dromen’ is nog niet overal beschikbaar. Het zit nu alleen in de researchfase, waarbij het wel al mogelijk is voor geïnteresseerde ontwikkelaars om toegang aan te vragen, maar nog niet voor iedereen. Het is een interessante, nieuwe manier om naar vooral werken met AI in projecten te dromen te kijken, al was het natuurlijk leuker als het echt ging om dromende AI: we zijn heel benieuwd waar die dromen over zullen gaan. Hoewel: sommige AI-chatbots hallucineren zoveel, dat je dat ook een soort leven in een droomwereld kunt noemen…