1 april inhakersSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
DROMENVANGER

AI-chatbot Claude wordt nu geleerd om te dromen

Online12 mei , 8:04doorLaura Jenny
Hoewel we zelf eigenlijk nog maar heel weinig weten over hoe dromen werkt, wat het is, hoe je het kunt beïnvloeden, gaat Anthropic nu kijken of het zijn AI-chatbot Claude kan leren om te dromen. Het gaat om Managed Agents die binnenkort kunnen dromen zoals wij dat ook schijnen te doen. Het dromen betekent dat agents eerdere gesprekken gaan analyseren en dan patronen gaan herkennen.

Dromende AI

Ons brein doet natuurlijk heel veel als we slapen: het gaat vooral nog eens terug naar wat er recent is gebeurd om te kijken wat de moeite waard is om in het geheugen te stoppen. Dat kan weer invloed hebben op dingen in de toekomst. Heel logisch, maar hoe vertaalt zich dat naar een AI-chatbot? Wel, in tegenstelling tot het proces waarbij gesprekken van AI-agents vaak worden gecheckt op de informatie die ze delen, is dromen een soort extraatje wat daar bovenop komt: het leert daardoor complexe patronen herkennen over meerdere agents, omdat een agent alleen dat niet zou kunnen herkennen.
Het is dus niet zozeer dat er allemaal nieuwe werelden bij elkaar worden gedroomd, het is vooral de manier van informatie verwerken die dus net even anders gaat. Anthropic denkt dat het vooral zal helpen bij langdurige, complexe projecten met meerdere AI-agents erin. Ze kunnen namelijk eerder terugkerende fouten ontdekken en rekening houden met teamvoorkeuren. Ook kunnen ze beter rekening houden met gedeelde workflows en wordt het geheugen ook nog eens geherstructureerd, waardoor informatie terwijl deze steeds doorontwikkeld relevant blijft.

AI Agents

Het ‘dromen’ is nog niet overal beschikbaar. Het zit nu alleen in de researchfase, waarbij het wel al mogelijk is voor geïnteresseerde ontwikkelaars om toegang aan te vragen, maar nog niet voor iedereen. Het is een interessante, nieuwe manier om naar vooral werken met AI in projecten te dromen te kijken, al was het natuurlijk leuker als het echt ging om dromende AI: we zijn heel benieuwd waar die dromen over zullen gaan. Hoewel: sommige AI-chatbots hallucineren zoveel, dat je dat ook een soort leven in een droomwereld kunt noemen…
Anthropic is momenteel veel in het nieuws: het heeft een contract afgesloten met SpaceX, maar ook met Akamai, voor het huisvesten van zijn AI. Daarnaast introduceerde het recent de ‘AI die de mensheid kan kapotmaken’, Mythos, die in verkeerde handen voor grote verstoringen schijnt te kunnen zorgen. Hoewel: zijn grootste concurrent, OpenAI, zet het weg als marketingpraat. De software is nu alleen beschikbaar gemaakt aan grote techbedrijven.

Lees ook

Op zoek naar inspiratie voor Spotify? Claude is je manOp zoek naar inspiratie voor Spotify? Claude is je man
Claude krijgt design feature: maakt nu zelf je visuals en interfacesClaude krijgt design feature: maakt nu zelf je visuals en interfaces
Claude kan je hele computer overnemen: maar dat is juist handigClaude kan je hele computer overnemen: maar dat is juist handig
iphoneandroid

Berichten sturen tussen iPhones en Android-toestellen wordt veiliger

Online
12 mei 2026
AI hallucinaties

'Of AI is op hol geslagen, of u heeft de zaak verzonnen'

Online
11 mei 2026
espn-ziggo

Ziggo voegt alle Eredivisie-wedstrijden toe aan het standaardpakket, en daar betaal je voor

Online
09 mei 2026
zonnepanelen 1

Is een vast, variabel of dynamisch energiecontract het beste in 2026?

Online
08 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading