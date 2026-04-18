Anthropic heeft Claude Design gelanceerd , een nieuwe tool waarmee je direct visuals, layouts, prototypes en presentaties maakt vanuit één prompt. Claude groeit daarmee van slimme chatbot naar iets dat verdacht veel wegheeft van Figma en Canva — maar dan volledig AI-gestuurd.

Claude Design is beschikbaar via claude.ai/design en draait op Claude Opus 4.7, het nieuwste en krachtigste model van Anthropic. De tool is momenteel in research preview beschikbaar voor Pro-, Max-, Team- en Enterprise-abonnees.

Van idee naar design in één gesprek

De werkwijze is simpel: je beschrijft wat je nodig hebt, Claude bouwt een eerste versie, en daarna itereer je verder via chat, inline comments of directe aanpassingen. Denk aan een landingspagina, een pitchdeck of een app-wireframe — van ruwe schets naar werkend prototype in minuten.

Wat het onderscheidt van andere tools: Claude kan je eigen huisstijl inladen. Door je codebase of designfiles te lezen, past het automatisch jouw kleuren, typografie en componenten toe op elk nieuw project.

Exporteren naar Canva, PPTX en Claude Code

Afgeronde designs exporteer je als PDF, PPTX, standalone HTML of rechtstreeks naar Canva. Die laatste integratie is niet toevallig: Anthropic en Canva werken al langer samen, en Canva-CEO Melanie Perkins bevestigt dat de samenwerking verder wordt uitgebouwd.

Voor developers is er ook een directe handoff naar Claude Code: Claude verpakt het design in een kant-en-klaar pakket dat je met één instructie kunt doorgeven voor implementatie.

Wat gebruikers ermee doen

Anthropic deelt concrete ervaringen van early users. Datadog-productmanager Aneesh Kethini beschrijft hoe zijn team nu tijdens een gesprek al een werkend prototype op tafel heeft liggen — iets wat voorheen een week aan heen-en-weer mailen kostte. Brilliant-designer Olivia Xu meldt dat complexe interactieve pagina's die in andere tools twintig prompts vergden, met Claude Design in twee stappen klaarstaan.

Directe concurrent van Canva én Figma

Met Claude Design betreedt Anthropic expliciet het terrein van bestaande design-tools. De combinatie van schrijven, analyseren, coderen en ontwerpen in één omgeving is precies wat Claude onderscheidt: minder schakelen tussen tools, lagere drempel voor mensen zonder designachtergrond, snellere workflows voor makers en marketeers.

Het is nog een research preview, dus verwacht nog beperkingen. Maar de richting is duidelijk: Claude wil niet alleen helpen, maar werk overnemen.

