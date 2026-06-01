In een dorpje op het Chinese platteland, in het oerwoud in de Amazone: op de gekste, soms meest afgesloten plekken op de wereld heb je 'gewoon' internet. Daarom is het zo verbazingwekkend dat je soms in de bewoonde wereld op de meest normaal lijkende plekken geen internet hebt. Maar klopt dat wel? Met deze lifehacks kun je ook op die plekken gewoon online

In de hogesnelheidstrein

Het is heerlijk om in de hogesnelheidstrein te reizen, en het is te hopen dat er steeds meer van dit soort trajecten komen, maar het internet is er niet altijd goed. Als de trein echt heel hard gaat of door een tunnel gaat, dan moet je soms accepteren dat er geen bereik is. Wel kun je vaak grote delen van je traject gewoon online zijn door je eigen hotspot te gebruiken. Doet die het niet, dan kun je juist het wifi van de trein proberen, maar onze ervaring is dat je in eerste instantie denkt dat je de hele tijd offline zal blijven, maar dat er toch vrij vaak momenten zijn dat je gewoon weer online schiet. Alleen moet je dus vaak wel je eigen data inzetten.

Bij de grens

Eén van de meest frustrerende internetloze momenten is wanneer je bij de grens bent. Lekker een weekend naar de Ardennen? Maak je borst maar nat, want je krijgt als je net 'verkeerd' zit continu sms'jes van je provider met: 'Welkom in België, welkom in Luxemburg'. En als je zoveel sms'jes krijgt, dan kun je er donder opzeggen dat je bereik ook heel slecht zal zijn. Er is hoop: vaak kun je door handmatig op je smartphone van provider te wisselen zorgen dat je wel van 2G naar op zijn minst 4G schiet en dus daadwerkelijk weer een TikTok kunt kijken. Het duurt vaak wel lang om van provider te wisselen en het kost dus wat handmatige moeite, maar het is wel heel slim om even te shoppen bij welke provider je het beste bereik hebt.

Op het water

Op het water heb je soms niet door dat je geen bereik hebt, en dan kan je telefoon zomaar overgaan op een duur satellietnetwerk. Er zijn genoeg horrorverhalen over te vinden. Het gaat dan natuurlijk niet om de Vinkeveense Plassen, maar als je echt de zee opgaat. Het is dan ook verstandig om dan je telefoon op vliegtuigmodus te zetten. Helaas hebben we, behalve het internet wat het bootbedrijf aanbiedt, nog geen lifehack voor dit moment dat je zonder internet komt te zitten. Wel is dat waarschijnlijk binnenkort anders. Nadat veel telefoonmakers de SOS-via-satelliet-modus hebben geïntroduceerd lijkt het erop dat het een stapje verder wil gaan en dan zou bereikbaar zijn op zee makkelijker kunnen worden. Toch is er wel een manier om zelf op eigen houtje te zorgen dat je online bent, maar dat is alleen als je goed voorbereid gaat: dat kan namelijk met een Starlink Maritime-abonnement. Ook de Roam-optie met een Flast High Performrance-schotel kunnen je op zee aan internet helpen. En daarmee ook wellicht aan een heleboel vrienden.