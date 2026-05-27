Apple schijnt te werken aan een functie waarmee je kunt voorkomen dat iemand die je iPhone steelt er ook van alles op kan doen. Het gaat dan om een situatie waarin je op straat met je telefoon bezig bent.

Bij Android is deze functie vorig jaar al geïntroduceerd. Daarbij merkt de telefoon op dat hij ineens heel snel in beweging komt, waarna hij automatisch wordt vergrendeld. Als je zelf op je telefoon bezig bent doe je dat immers met je telefoon open. Denk aan Google Maps openen om te navigeren op reis, maar ook WhatsAppen op straat in eigen land.

Het is een naar idee dat iemand zo je toestel uit je handen grist, zeker als hij niet vergrendeld is. Een crimineel kan er dan heel veel op doen. Het idee is dat de iPhone straks net als Android door middel van de gyroscoop en wellicht locatie-informatie opmerkt dat hij wordt gestolen en dan automatisch vergrendelt.

Dat is een stuk effectiever dan de tijdgebaseerde beveiligingsmogelijkheden die Apple momenteel heeft ingebouwd. De nieuwe functie zou gebruikmaken van de accelerometer van iPhone om snel het toestel te vergrenelen, dus het werkt hetzelfde als hoe Google het heeft ontworpen. Daarnaast is er wel iets anders aan de functie, namelijk dat hij via de Apple Watch nog verder kan detecteren hoe ver het toestel bij je vandaan is. Uiteindelijk valt het onder de Stolen Device Protection.

Het is nu alleen nog bekend uit lekken, dus wanneer Apple dit wil introduceren is onbekend. Wel staat er van 8 tot 12 juni WWDC gepland, de presentatie van Apple voor ontwikkelaars, waarbij er ook altijd veel bekend wordt over wat er allemaal aankomt voor iPhone en andere Apple-producten. We weten nog niet wat daar verder wordt aangekondigd, maar het zal ongetwijfeld vooral gaan om de nieuwe versie van iOS die in september wordt verwacht, wanneer ook de nieuwe iPhones worden aangekondigd.