AI-brillen winnen snel terrein na Google I/O en Gemini-hype

Jarenlang voelde de slimme bril als een technologie die nét niet doorbrak. Te futuristisch, te duur of simpelweg niet praktisch genoeg. Maar na Google I/O 2026 lijkt daar ineens verandering in te komen.

De Chinese fabrikant meldt dat zijn Rokid Glasses inmiddels het op één na meest verwachte product zijn op het Japanse crowdfundingplatform Makuake . De slimme bril haalde daar meer dan 3,2 miljoen dollar op. Tegelijkertijd zegt Rokid dat de internationale omzet in het eerste kwartaal van 2026 met 300 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder.

Maar misschien nog interessanter: consumenten blijken AI-brillen vooral niet te zien als futuristische XR-gadget. Ze willen er praktische dingen mee doen.

Niet de metaverse, maar realtime vertaling

Volgens een enquête van Rokid onder ruim 9.600 gebruikers staat realtime vertaling met afstand bovenaan het wensenlijstje. Meer dan 70 procent noemt bidirectionele livevertaling de belangrijkste functie van slimme brillen. Ook nauwkeurigheid blijkt cruciaal. Dat zegt veel over waar deze markt daadwerkelijk naartoe beweegt.

Waar eerdere generaties smart glasses vaak draaiden om augmented reality, gaming of futuristische interfaces, verschuift de focus nu richting alledaagse AI-assistentie:

livevertaling

navigatie

transcripties

contextuele zoekopdrachten

realtime informatie in beeld

Rokid ondersteunt inmiddels directe vertaling in meer dan 89 talen. Via een ingebouwde camera kunnen gebruikers daarnaast objecten herkennen of direct informatie opzoeken. Dat sluit opvallend goed aan op de richting die Google tijdens I/O presenteerde.

Google, Meta en de nieuwe strijd om AI-wearables

De timing van Rokids groei is geen toeval. Tijdens Google I/O 2026 werd duidelijk dat AI-brillen een belangrijke rol gaan spelen binnen het bredere Gemini-ecosysteem.

Google positioneert Gemini steeds nadrukkelijker als een persoonlijke AI-agent die continu context begrijpt en actief helpt tijdens dagelijkse taken. Een bril blijkt daarvoor een logische vormfactor: altijd beschikbaar, handsfree en direct gekoppeld aan wat je ziet en hoort.

Ook Meta blijft zwaar investeren in slimme brillen, onder meer via de Ray-Ban smart glasses. Tegelijkertijd proberen meerdere Aziatische fabrikanten nu een positie te veroveren voordat de markt echt explodeert.

Daarbij ontstaat een interessante strijd tussen gesloten en open AI-ecosystemen. Waar veel techbedrijven gebruikers richting één eigen assistent sturen, kiest Rokid juist voor een opener model. De komende generatie Rokid-brillen moet ondersteuning krijgen voor meerdere AI-platformen tegelijk, waaronder:

Gemini

ChatGPT

DeepSeek

Qwen

Dat kan uiteindelijk een belangrijk verschil worden, zeker nu consumenten steeds minder afhankelijk willen zijn van één ecosysteem.

Waarom deze generatie AI-brillen anders voelt

De vergelijking met Google Glass wordt snel gemaakt. Toch voelt de huidige generatie AI-brillen fundamenteel anders.

Google Glass kwam in een tijd waarin AI-assistenten nog beperkt waren en spraakinterfaces vaak frustrerend werkten. Veel toepassingen voelden destijds als een oplossing op zoek naar een probleem.

Nu is de technologie veel verder. Moderne AI-modellen begrijpen context beter, kunnen realtime vertalen, gesprekken samenvatten en direct reageren op wat gebruikers zien. Daardoor verschuift de slimme bril van experimentele gadget naar potentieel dagelijks hulpmiddel.

En precies daar lijkt nu momentum te ontstaan.

Van nicheproduct naar consumentencategorie

Dat betekent niet dat AI-brillen morgen massaal smartphones vervangen. Maar de markt begint wel steeds serieuzer te worden.

Vooral in Azië groeit de belangstelling snel. Japan blijkt daarbij een interessante graadmeter, omdat consumenten daar traditioneel sneller nieuwe consumentenelektronica adopteren.

Rokid breidt ondertussen internationaal verder uit, onder meer met nieuwe distributiepartners en een eigen Duitse webshop.

De grote vraag is nu welke partij erin slaagt AI-brillen écht mainstream te maken. Wordt het Google met Gemini? Meta met zijn Ray-Ban-strategie? Of juist een speler als Rokid die inzet op open AI-platformen en praktische functies?

Eén ding lijkt inmiddels duidelijk: slimme brillen schuiven langzaam op van futuristisch experiment naar serieuze consumententechnologie.