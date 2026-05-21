De tijd dat een computermuis vooral draaide om snelheid en precisie lijkt langzaam voorbij. Met de introductie van native haptische ondersteuning voor Windows 11 zet Logitech een opvallende volgende stap. De nieuwe functie voor de MX Master 4 zorgt ervoor dat acties op je scherm voortaan ook fysiek voelbaar worden.

Daarmee is de MX Master 4 volgens Logitech de eerste productiviteitsmuis die native haptische feedback ondersteunt binnen Windows 11. Een ontwikkeling die misschien klein klinkt, maar in de praktijk verrassend veel impact kan hebben op dagelijkse workflows.

Je voelt straks wanneer elementen perfect uitlijnen

De nieuwe haptische integratie draait niet om overdreven trillingen of gaming-effecten. Logitech richt zich juist op subtiele feedback tijdens productiviteitstaken.

Denk aan het moment waarop je objecten netjes uitlijnt in PowerPoint, vensters vastklikt aan de zijkant van je scherm of een applicatie maximaliseert. In plaats van alleen een visuele bevestiging geeft de MX Master 4 nu ook een lichte fysieke respons via de muis zelf.

Dat klinkt misschien als een gimmick, maar het past binnen een bredere ontwikkeling waarbij hardware en software steeds nauwer samenwerken. Microsoft zet binnen Windows 11 al langer in op meer natuurlijke interacties en Logitech haakt daar nu als eerste grote accessoiremaker op in.

Volgens Logitech zorgt de extra feedback ervoor dat handelingen sneller herkenbaar worden zonder dat gebruikers hun focus verliezen. Vooral professionals die dagelijks werken met multitasking, spreadsheets, presentaties of creatieve software zouden daar voordeel van moeten merken.

Logitech liep hier blijkbaar al op vooruit

Interessant is dat Logitech zegt de benodigde hardware al eerder in de MX Master 4 te hebben ingebouwd, nog voordat Windows 11 daadwerkelijk native ondersteuning kreeg voor dit soort haptische interacties.

Volgens Art O’Gnimh, General Manager of Mouse and Keyboard Solutions bij Logitech, zag het bedrijf deze verschuiving al aankomen. Hij stelt dat besturingssystemen steeds intuïtiever en meeslepender worden en dat haptische feedback daar logisch bij hoort. De MX Master 4 moest daar volgens hem vanaf het begin klaar voor zijn.

Ook Microsoft ziet het als een belangrijke stap richting meer natuurlijke computerinteractie. Dave Dame, Senior Director of Human Centered Design bij Microsoft, noemt de ervaring “responsiever, duidelijker en natuurlijker”.

Vooral interessant voor creatieve professionals en multitaskers

De MX Master-serie is al jaren populair onder creatieve gebruikers, developers, video-editors en mensen die simpelweg de hele dag achter hun pc werken. Logitech positioneert deze nieuwe functie dan ook duidelijk als productiviteitsfeature en niet als entertainmentfunctie.

Juist bij kleine, repeterende handelingen kan subtiele fysieke feedback helpen om sneller en nauwkeuriger te werken. Het idee is vergelijkbaar met de trillingen die moderne smartphones geven tijdens typen of navigeren, maar dan vertaald naar desktopgebruik.

En eerlijk is eerlijk: zodra je eraan gewend raakt, voelt het vaak vreemd als die feedback ineens ontbreekt.

Via firmware-update beschikbaar voor bestaande gebruikers

Bestaande gebruikers van de MX Master 4 hoeven geen nieuwe muis te kopen. De ondersteuning voor native haptische feedback wordt vanaf vandaag uitgerold via een firmware-update in Logi Options+. Wel is de nieuwste versie van Windows 11 vereist.

Nieuwe exemplaren van de MX Master 4 die later dit jaar in de winkels verschijnen ondersteunen de functie direct uit de doos.

Logitech hint daarnaast al voorzichtig naar verdere uitbreidingen. In de toekomst moet de haptische ondersteuning ook beschikbaar komen binnen apps van derden en via app-specifieke profielen. Daardoor zou de muis uiteindelijk contextgevoelige feedback kunnen geven afhankelijk van de software die je gebruikt.

Dat maakt deze update mogelijk interessanter dan hij op het eerste gezicht lijkt. Want hoewel het nu begint met kleine trillingen tijdens het uitlijnen van vensters, laat Logitech eigenlijk zien waar desktopinterfaces naartoe bewegen: minder puur visueel en steeds meer gericht op gevoel, context en directe interactie.