Amazon kondigde deze week de nieuwe Kindle Scribe-serie aan voor Nederland. De lijn bestaat uit drie modellen: de Kindle Scribe zonder schermverlichting, de standaard Kindle Scribe en de Kindle Scribe Colorsoft - de allereerste Kindle met een kleurenscherm. Alle drie zijn nu te pre-orderen en worden vanaf 10 juni geleverd.

Dunner, lichter en 40% sneller

De nieuwe Kindle Scribe is volledig opnieuw ontworpen. Met een dikte van 5,4 mm en een gewicht van 400 gram is hij aanzienlijk compacter dan zijn voorganger. Een nieuwe quad-core chip zorgt voor tot 40 procent snellere schrijfrespons en snellere pagina-omslagen. Het 11-inch scherm is volledig ontspiegeld en heeft een matte textuur die het gevoel van pen op papier nabootst. De afstand tussen penpunt en scherm is geminimaliseerd, waardoor schrijven directer aanvoelt dan ooit.

Kleur zonder concessies in leesbaarheid

De Kindle Scribe Colorsoft is het interessantste nieuwe model. Amazon gebruikt hier zijn eigen Colorsoft-displaytechnologie met een nieuwe rendering-engine, gericht op zachte en natuurlijke kleuren die weinig vermoeiend zijn voor de ogen. Kleurenondersteuning in e-ink-apparaten gaat traditioneel ten koste van leesbaarheid of contrast - Amazon claimt dat hier specifiek aan gewerkt te zijn.

Beide Scribe-modellen krijgen ook een systeem-breed Dark Mode, zodat je de interface van thuisscherm tot bibliotheek kunt aanpassen aan je voorkeur.

Zeven nieuwe functies - AI speelt hoofdrol

Hier zijn zeven functies om uit te proberen op de nieuwe Kindle Scribe en Kindle Scribe Colorsoft:

1. Notities sturen naar Alexa

Met Send to Alexa stuur je notitieboeken en documenten rechtstreeks van je Kindle Scribe naar Alexa, waarna ze beschikbaar zijn via Alexa.com, de Alexa-app en compatibele apparaten zoals Echo en Fire TV. Alexa kan de notities samenvatten, prioriteiten voorstellen en ze omzetten in to-do-lijsten, agenda-afspraken en herinneringen. Een Prime-lidmaatschap of Alexa+-abonnement is hiervoor vereist.

2. Integratie met productiviteitstools

Met ondersteuning voor Google Drive en Microsoft OneDrive is het eenvoudig om documenten te importeren voor aantekeningen en geannoteerde PDF's te exporteren. Notitieboeken zijn ook te delen met OneNote als geconverteerde tekst of ingebedde afbeelding, zodat je op een ander apparaat verder kunt werken waar je gebleven was.

3. AI-zoekopdracht door notitieboeken

Met de nieuwe AI-zoekfunctie doorzoek je alle notitieboeken via natuurlijke taal en krijg je directe AI-samenvattingen op basis van je eigen aantekeningen. Je kunt ook vervolgvragen stellen om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen.

4. AI-samenvatting van notities

De samenvattingsfunctie, aangedreven door generatieve AI, laat je tot vijftien notitieboekpagina's selecteren en omzet die naar een beknopt overzicht in puntjes. De lengte is aanpasbaar — kort of lang — en de toon kan professioneel of informeel zijn. De samenvatting wordt weergegeven in een schrijflettertype, zodat het er handgeschreven uitziet.

5. Handschrift verfijnen en delen

De AI-verfijningsfunctie zet handgeschreven notities automatisch om naar een leesbaar schrijflettertype. Vanuit een notitieboek klik je op het AI-icoon, kies je "Refine writing" en worden je notities direct omgezet en teruggeplaatst in het notitieboek — bewerkbaar en eenvoudig te delen.

6. Systeem-breed Dark Mode

Voor de Kindle Scribe Colorsoft is een volledig systeem-breed Dark Mode beschikbaar. Daarmee pas je niet alleen de leesweergave aan, maar ook het thuisscherm, de bibliotheek en instellingen. Je kunt ook combineren: Dark Mode voor de interface, maar Light Mode voor notitieboeken. Beschikbaar via Snelle acties > Dark Mode na de laatste software-update.

7. Smart Shapes voor strakke tekeningen

Smart Shapes laat je direct vanuit de werkbalk gestructureerde lijnen, pijlen, cirkels, driehoeken en rechthoeken toevoegen. Met hold-to-snap teken je vrijhand en converteert het systeem automatisch je lijn naar een strakke geometrische vorm — de flexibiliteit van handschrift met de netheid van structurele tools.

Pen zit er standaard bij

Alle modellen worden geleverd met een pen die magnetisch aan het apparaat klikt en nooit opgeladen hoeft te worden.

Kindle Scribe zonder schermverlichting (16GB): €449,99

Kindle Scribe (32 GB): €519,99

Kindle Scribe (64 GB): €569,99

Kindle Scribe Colorsoft (32 GB): €649,99

Kindle Scribe Colorsoft (64 GB): €699,99