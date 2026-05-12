Wat is het?

De set recreëert de legendarische Witte Stad van Gondor in een hybride ontwerp dat een uitgebreid microschaalpanorama combineert met gedetailleerde minifiguurschaal interieurs. Van een afstand bewonder je de torenhoge architectuur en verdedigingsmuren. Van dichtbij kun je de troonzaal van de citadel verkennen, waar de cruciale scènes uit de film zich afspelen.

De set bevat 10 minifiguren en het legendarische Shadowfax-paard. Onder de personages: Gandalf de Witte, Faramir, Denethor, Peregrin Took, Aragorn als Koning Elessar, Arwen en vier Soldaten van Gondor - compleet met Gondor-helmen, schilden en Aragorns kroon.

De afmetingen

De set is indrukwekkend groot als displaymodel: meer dan 59 cm hoog, 62 cm breed en 37 cm diep. Dit is een set die ruimte vraagt op de plank.

Prijs en beschikbaarheid

Wie de set koopt tussen 1 en 7 juni ontvangt de LEGO Icons The Lord of the Rings: Grond (40893) gratis als Gift with Purchase - een miniatuurversie van de beroemde stormram waarmee Saurons dienaren de Grote Poort van Minas Tirith probeerden te forceren, inclusief twee Orc-minifiguren.

Waarom dit meer is dan een LEGO-set

De timing is bewust gekozen. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring viert in 2026 zijn 25e verjaardag. Daarnaast staat er een nieuwe film in de planning: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. LEGO speelt daar slim op in met een van de meest iconische locaties uit de hele trilogie.

Voor LEGO-fans en Tolkien-liefhebbers is dit een set die je niet vaak voorbij ziet komen - een combinatie van schaal, detail en verhaalwaarde die de beste sets in de Icons-lijn kenmerkt.