LEGO introduceert grote Lord of the Rings-set van The Shire

Bilbo’s huisje

Je kunt Bilbo’s huisje bouwen in de Teletubbie-achtige groene heuvels, inclusief de bekende ronde deur. De achterkant van de set is open, zodat je het interieur ziet. Het is een Icons-set, maar je kunt er leuke speledingen in vinden, zoals het draaien aan de schijf, waarbij Bilbo verdwijnt. Ook is er een brandende brief die dan in de Ring verandert. Gaaf is ook de drakenvuurwerkkscene die je na kunt spelen uit onder andere de film The Lord of the Rings. De set biedt ook Gandalfs paard en kar, al heb je die misschien al uit een eerdere aparte set. Verder is er een vuurwerkdraak, vuurwerk en heb je ook de Party Tree en het boek van Bilbo tot je beschikking. Je kunt zelf kiezen of je hem open of dicht toont.

We hebben veel foto’s in dit artikel staan, maar we zijn eigenlijk het meest fan van de geweldige wandeling die je met acteur Sean Astin kunt doen in videovorm, dus die kun je hieronder doen: