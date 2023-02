Voor fans van The Lord of the Rings is er nu een LEGO Rivendell

Na Amazon's The Lord of the Rings: The Rings of Power vorig jaar verscheen op de streamingdienst is de populariteit van de filmtrilogie, uit 2001-2003, weer flink toegenomen. Lego speelt daar slim op in met een nieuwe Lego Icons set: The Lord of the Rings: Rivendell.

Dit is een mooi voorbeeld van Lego sets voor volwassenen. Het is gebaseerd op de vallei in Midden-aarde waar de beroemde missie begon en zit boordevol details die fans van de films ongetwijfeld zullen waarderen.

Deze set bevat 15 minifiguren van personages en authentieke details die je ontdekt terwijl je bouwt. Je bent wel even bezig met de in totaal 6.167 stenen. Maar ben je klaar dan staat er een flink bouwwerk van ruim 75 cm. De set komt beschikbaar vanaf 8 maart 2023, VIPS kunnen de set pre-orderen vanaf 5 maart 2023. Wel wederom een stevig prijskaartje van €499,99.