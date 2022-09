​Vijf redenen om Amazons The Rings of Power te gaan kijken

Amazon maakt een Lord of the Rings-spin-off die 1 miljard dollar kost om te maken. The Lord of the Rings: The Rings of Power verschijnt morgen en dit is waarom je het zeker moet gaan kijken: dat is namelijk niet alleen vanwege die enorm hoge productiekosten.

The Lord of the Rings: The Rings of Power We kennen The Lord of the Rings natuurlijk als de filmtrilogie die regisseur Peter Jackson nog meer op de kaart zette. Hoe hij midden-Aarde heeft geschapen, hoe hij dat verhaal met zoveel verschillende personages in elkaar wist te vlechten: het is briljant te noemen. Dingen die briljant zijn, zijn vaak ook moeilijk te evenaren. Er ligt dan ook veel druk op de schouders van Amazon, dat inmiddels al jaren aan de serie werkt, door corona heen. Maar nu is het zover: morgen op 2 september verschijnt The Rings of Power. Dit is waarom je zeker moet gaan kijken.

Het is mysterieus Een reeks als The Lord of the Rings bevat een heleboel nieuwe werelden en die hebben allemaal zo hun mysteries. Sterker nog, de hele Smeagol-Gollumrelatie is een mysterie op zich! Ditzelfde zie je terug in Amazons The Rings of Power. Het heeft dat typische fantasy-mysterie, waarin mensen dingen voor elkaar verborgen moeten houden, of zelfs voor het publiek… Het houdt je in ieder geval aan de buis gekluisterd. De vroege reviews zijn zeer positief Hoewel het grote publiek nog even moet wachten, zijn de eerste reviews zeer positief. Zelfs mensen die er in eerste instantie enorm kritisch waren over het idee, zijn nu totaal van mening veranderd. The Rings of Power zit goed in elkaar, zo blijkt. Er is bijvoorbeeld veel lof over de personages in de serie en die zijn natuurlijk essentieel om het verhaal over te brengen.



Je ziet die 1 miljard er wel aan af Oke, oke, het feit dat er zoveel geld in is gestoken is misschien niet een reden om een serie te kijken, maar je ziet het er echt aan af. Zeker in een fantasyserie, waarin je een beetje extra overtuigd moet worden om in die wereld te worden getrokken. Mooie kostuums, mooie sets en natuurlijk excellente computeranimatie moet helpen om een serie tot leven te brengen en dat doet het zeker bij The Rings of Power, zoals we dat ook erg kunnen waarderen in House of the Dragon, de Game of Thrones-spin-off die twee weken geleden voor het eerst verscheen. De soundtrack is geweldig Iedereen kan de Game of Thrones-tune wel dromen, of die van Friends of zelfs Goede Tijden Slechte Tijden. Als een serie een goede tune heeft, dan is het een oorwurm voor de rest van je leven. De soundtrack van deze serie is ook dik in orde. Precies de fantasy-geluiden die je zou verwachten, maar wel nieuw genoeg om op te vallen. Het heeft veel drama en het is dan ook niet verbazend dat de introtune is geschreven door dezelfde man als de muziek schreef voor The Lord of The Rings: Howard Shore. Een genot voor het oor.

Je kunt het niet bingen Hoewel de eerste twee afleveringen morgen al op Amazon Prime Video staan, is het wel fijn dat niet in één keer het hele seizoen online verschijnt. Hoewel we graag meer zouden bingen, is het beter om ze per stuk te krijgen. Dat geeft je weer een week om erover na te denken en uiteindelijk geniet je er dan toch meer van, dan wanneer je hersenloos de ene na de andere aflevering nuttigt. Lekker rustig aan, lekker die hersens nog even laten mijmeren, en vooral: wekenlang achter elkaar genieten in plaats van in één rits alles er doorheen jagen.