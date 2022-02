​Officiële teaser trailer​ van The Lord of the Rings: The Rings of Power

Tolkienfans, popcultuur fans en voetbalfans stonden zondag tijdens het derde kwart van Super Bowl LVI even stil toen Amazon hen meenam op een langverwachte reis terug naar Midden-aarde. Prime Video heeft de eerste officiële trailer vrijgegeven voor haar meest geanticipeerde nieuwe serie van 2022, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Teaser trailer

De 60 seconden durende teaser biedt het wereldwijde publiek hun allereerste audiovisuele glimp van J.R.R. Tolkiens legendarische Second Age, en belooft een gloednieuwe legende van Amazon Studios en showrunners J.D. Payne & Patrick Mckay. die op 2 september van dit jaar van start zal gaan. Met een selectie van de ensemblecast van personages en de Arda omspanning, neemt de teaser trailer kijkers mee op een actievolle reis gevuld met verwondering en opwinding in ware cinematische schoonheid.

Marketing campagne



Het debuut van de teaser trailer tijdens de Super Bowl LVI op 13 februari is het laatste onderdeel voor wat misschien wel één van de grootste wereldwijde marketing campagnes van 2022 gaat worden. Begin dit jaar smeedde Prime Video de titel van de show in gesmolten metaal, waardoor de onverzadigbare honger van fans naar deze serie werd aangewakkerd. Wereldwijd werden naar schatting 1 miljard impressies bereikt binnen de eerste 24 uur. Deze mijlpaal in de campagne werd snel gevolgd door de onthulling van 23 gedetailleerde posters met alleen de handen van de sterren van de serie, die online een enorme discussie op gang brachten over de identiteit en de achtergrondverhalen van deze personages.

Het langverwachte The Lord of the Rings: The Rings of Power gaat wereldwijd exclusief in première op Prime Video op vrijdag 2 september, met wekelijks nieuwe afleveringen.