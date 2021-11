Lord of the Rings bewijst het: niet alle cryptocurrency mogen

Met cryptocurrency als Shiba Inu, 010Coin, Potcoin, Coinye en Garlicoin kunnen we stellen dat er naast de bekende Bitcoin, Ethereum en Dogecoin een hele wereld is aan vreemde kleinere coins. Het lijkt alsof alles kan en mag, maar dat is niet helemaal het geval, zo bewijst de JRR Token, oftewel: de Lord of the Rings-token.

JRR Token Om dezelfde reden als dat je je kapsalon, snackbar of snoepwinkel niet Han Solo mag noemen en dan overal het beeld van Han Solo uit Star Wars mag gebruiken, mag je ook een coin niet vernoemen naar iets waar copyright op zit. In het geval van de JRR Token waren de erfgenamen van J.R.R. Tolkien, de schrijver van Lord of the Rings, er als de kippen bij om het onwettelijk gebruik van hun creatief eigendom een halt toe te roepen. De token had als slogan: “The One Token That Rules Them All’. Niet helemaal dus, want de in augustus gelanceerde coin is nu weer van de aarde (en midden-aarde) verdwenen. Op de website werd er dan ook veel te veel nadruk gelegd op de Lord of the Rings-iconen, zoas de ringen, een Gandalf-achtige tovenaar en hobbitwoningen. JRR Token, dat was dus niet bepaald toeval. Tenminste, dat vindt de advocaat van de ontwikkelaar Matthew Jensen wel. Die stelt: “Token is een generieke term die niet moet worden verward met Tolkien.”

WIPO Waar meld je dat eigenlijk, als iemand een crypto heeft gemaakt die duidelijk inbreuk pleegt op het auteursrecht van een ander? Naast dat het wel netjes is om contact op te nemen met de inbreukpleger, is het ook handig om contact te leggen met WIPO, de World Intellectual Property Organization. Dit is de wereldwijde organisatie die dit soort creatieve rechten helpt bewaken, maar bijvoorbeeld ook ander intellectueel eigendom. De WIPO oordeelde dan ook dat de ontwikkelaar zonder meer wist wat Tolkiens werk inhield, zeker gezien de website van de token, die nogal doordrongen was met Lord of the Rings-referenties. Het is ook niet gek dat hij dat zo had bedacht, want memecoins zijn momenteel enorm in trek. Dit zijn cryptovaluta die vooral populair worden doordat mensen er allemaal memes omheen maken. Dogecoin is daar het bekendste voorbeeld van.

Crypto en intellectueel eigendom Sta je op het punt om je eigen coin te starten, dan kun je je beter nog even achter de oren krabben: is je idee wel echt origineel? Soms kom je er achteraf goed vanaf door alleen je creatie offline te hoeven halen (al is dat na hard werken ook hartverscheurend), in plaats dat er nog flinke geldboetes volgen. Toch is voorkomen in dit geval waarschijnlijk beter dan genezen. Zou Matthew Jensen er ook zo over denken inmiddels?