Super Bowl LVI: dit waren de leukste commercials

Het is de Los Angeles Rams gelukt, maar niet zonder slag of stoot: ze hebben het tijdens de 56ste Super Bowl gewonnen van de Cincinnati Bengals met 23-20. De American Football-wedstrijd trekt elk jaar weer veel bekijks. Wat daarbij helpt is de halftimeshow, waarbij altijd de grootste artiesten van de aarde optreden. Dit jaar was dat een heel leger van Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige en 50 Cent. Super Bowl is een typisch Amerikaans feestje, maar de hele wereld is ervan onder de indruk. Zoveel, dat zendtijd voor commercials het duurste ter wereld is. Dus ja, dan moet je commercial die je uitzendt wel indruk achterlaten. Deze commercials deden dat.

Wat kost een Super Bowl-commercial? Er zijn geen officiële uitspraken gedaan over hoeveel een commercial uitzenden tijdens Super Bowl LVI kostte, maar de schattingen zijn zo’n 6,5 miljoen dollar voor een reclame van 30 seconden. In 1967, tijdens de eerste Super Bowl, kostte zo’n spotje nog 37.500 dollar. Het is een record voor de Super Bowl dat een reclame uitzenden nu 6,5 miljoen dollar kost. De vorige jaren was het 5,6 miljoen dollar. Het is niet verplicht om een commercial van 30 seconden te maken: 15 seconden, 45 seconden of zelfs een minuut is ook mogelijk. Vergis je niet: de paar commercials die wij uitlichten zijn extra speciaal, maar er worden wel zo’n 80 tot 90 spotjes uitgezonden tijdens het evenement. En dan te bedenken dat het uitzenden nog niet eens de kosten dekt voor het maken van het spotje. Daar gaat veel geld inzitten, want de spotjes moeten veel impact maken voor het geld dat ze kosten. Scarlett Johansson maakt plezier met Amazon Alexa We lieten vorige week al zien wat Amazon met zijn Alexa in petto had voor het sportevenement. En we zien die trend elk jaar in de commercials: er worden grote celebrities gevraagd (en dik betaald) om de boodschap over de bühne te brengen. Amazon strikte bijvoorbeeld Scarlett Johansson, de actrice bekend van onder andere haar rol als Black Widow in de Marvel-films:

Jim Carrey komt terug als the Cable Guy voor Verizon In 1994 speelde acteur Jim Carrey in de film de Cable Guy een nogal gestoorde installateur. Hoewel Jim zijn carrière inmiddels een heel andere kant op heeft genomen, nam hij speciaal voor Verizon (en voor heel veel dollars) de tijd en moeite om nog een keer in zijn rol terug te komen.

Zendaya verkoopt schelpen voor Squarespace Squarespace is een platform om je eigen winkeltje te beginnen. Zendaya, die in deze commercial Sally is, verkoopt bijvoorbeeld artikelen met schelpen. Het is gebaseerd op een oud Amerikaans kinderrijmpje van vroeger, en zoals je hoort is dat nogal een tongtwister met veel S’en. En wie kan dat beter brengen dan Andre3000?

Dolly Parton maakt zich zorgen over 5G-telefoons In de reclame voor T-Mobile maakt zangeres en levende legende Dolly Parton zich druk om 5G-telefoons. Niet om de reden die je zou verwachten, want ze trekt er zo een uit haar boezem. De toestellen zouden namelijk helemaal niet worden gebruikt waarvoor ze in staat zijn. Aaah gossie… Met een cameootje van haar petekind Miley Cyrus.

Niet alleen een cameootje, want Miley kreeg zelfs haar hele eigen commercial van T-Mobile:

John Legend in zijn pyjama voor Headspace John Legend vraagt of je met hem naar bed wil. Niet voor meer dan slapen, want hij is naar eigen zeggen ‘gelukkig getrouwd’, maar hij neemt even een sensueel momentje om de Headspace-app aan te prijzen, inclusief badjas, ‘berenvelletje’ en een haardvuur.

De supershort dierenspeelfilm van Budweiser Budweiser had veel geld over voor de Super Bowl, want het kwam met een reclame van een minuut waarin we zien hoe een paard gewond raakt en er mede dankzij de zorgen van zijn hondenmaatje weer bovenop komt. Vooral de slomo aan het einde is erg mooi om te zien en dankzij de muziek extreem overdreven:

Demi Moore en Mila Kunis lopen een blauwtje voor AT&T De provider AT&T heeft een enorm flauwe reclame, maar de bekende dames die erin zitten, die maken hem toch de moeite waard. In de commercial maken Demi Moore en Mila Kunis beiden kans op een award, maar of ze die ook krijgen…

Andy Richter is Caesar Avocados from Mexico is een bedrijf dat erom bekendstaat altijd met geinige advertenties en reclames te komen. In de Super Bowl-reclame is er een heel strijdveld nagebouwd en portretteert Andy Richter niemand minder dan Caesar. Je weet wel, die na de salade.

Lizzo zingt voor Google Pixel 6 Google greep de Super Bowl-commercial aan om te laten zien dat Google Pixel 6 goed werkt met allerlei huidskleuren. Dat is bij veel andere telefoons niet het geval, want vaak worden camera’s ontwikkeld met vooral witte mensen in gedachten. De laatste tijd gaat dat wel wat beter, waarvan Pixel 6 een voorbeeld is. Zangeres Lizzo laat in deze commercial een nog onbekend nummer horen uit haar repertoire.

DJ Khaled is blij met MailChimp Hij heeft een piepklein rolletje, maar hij zit erin: DJ Khaled is heel blij dat nieuwsbriefprogramma MailChimp bestaat voor kleine bedrijven. Het zeer opzwepende ‘All I Do Is Win’ zit eronder gemonteerd, dus dit is sowieso een fijne reclame om te kijken:

Anna Kendrick vertelt over hypotheken door Barbies In een soort Mattel-achtige reclame met Barbies vertelt actrice Anna Kendrick meer over hypotheken, want ze maakt reclame voor een bekend Amerikaans bedrijf voor dit type leningen. Een heerlijk stijltje:

Matthew Mcconaughey speelt Interstellar na voor Salesforce Acteur Matthew Mcconaughey is onder andere beroemd door Interstellar. Salesforce, een van de rijkste bedrijven ter wereld, speelt daar in de nieuwe advertentie op in, samen met de acteur zelf:

Ty Burrell (Phil Dunphy uit Modern Family) moet financieel leren plannen Ty Burrell, de acteur die we vooral kennen als Phil Dunphy uit Modern Family, is wederom erg grappig (door alleen al zijn manier van praten) in de commercial van Greenlight. Hiermee leer je financiële planningen maken. Had ie dat nou maar gedaan, hè? Dan kon ie volgend jaar misschien zijn eigen Super Bowl-advertentie betalen..