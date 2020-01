​Super Bowl-commercials 2020: de elektrische Hummer komt eraan

Hoewel de Super Bowl nog een paar dagen op zich laat wachten, zijn er al een aantal commercials gepresenteerd. Naast dat de Superbowl het grootste sportevenement is dat Amerika rijk is, staat het ook bekend om zijn muzikale halftime show en indrukwekkende, peperdure commercials. Zo ook dit jaar, met onder andere de teaser van de elektrische Hummer, een Game of Thrones-ster in een Audi en een kijkje thuis bij Ellen DeGeneres en Portia di Rossi.

Hummer De Hummer is een auto die tegenwoordig vooral wordt geweerd uit grote steden en die in het kader van duurzaamheid veel op zijn hoekige dak krijgt. Daar hoopt het binnenkort vanaf te zijn, want het lijkt in een teaser vast te beloven dat er een elektrische Hummer aankomt. Het bakbeest moet wel 1.000 paardenkrachten zijn en dat is dan ook waarop de Super Bowl-commercial is ingestoken. General Motors laat in de commercial zien dat de bolide van 0 tot 60 mph gaat in drie seconden. Tijdens Super Bowl zien we er meer van, maar de volledige onthulling komt op 20 mei, waarna de auto eind 2021 beschikbaar is. Kortom, na tien jaar kunnen we straks de Hummer weer terugzien.

Audi Audi komt met een commercial die actrice Maisie Williams uit Game of Thrones het bekende nummer uit de eerste Frozen-film laat zingen. Al ‘Let It Go’-end rolt de actrice een toekomst in die duurzamer is, zo laat Audi lezen in de commercial. Het is namelijk niet een gewone Audi: Maisie rijdt in een E-tron Sportsback. Bekijk de commercial op eigen risico, want je hebt zomaar ‘Let It Go’ in je hoofd tot ver na de Super Bowl.

Heinz Ed Sheeran blijft volop reclame maken voor Heinz ketchup, waarvan hij zelfs een tattoo schijnt te hebben. Ook tijdens Super Bowl gaat hij daar vrolijk mee door. Grappig detail: aan het begin wordt aangegeven dat de reclame gebaseerd is op een DM (direct message) van de Britse zanger aan Heinz. Schijnbaar was het een succesvolle pitch van Sheeran, want hij wordt zelfs tijdens Super Bowl 2020 uitgezonden.

Amazon Alexa Ook Amazon heeft een grote ster weten te strikken, namelijk talkshowhost en comedian Ellen DeGeneres. Samen met haar vrouw Portia di Rossi gaat ze de deur uit, waarna ze Alexa nog even vraag de kachel lager te zetten. Een inmiddels heel normale activiteit waarvan Ellen zich afvraagt hoe het eraan toeging toen Alexa er nog niet was. Wat volgt is een zeer humoristische optekening uit allerlei jaartallen, eindigend met een heel sterke uitsmijter. Er is duidelijk veel budget gaan zitten in het maken van de commercial, maar dat geldt ook voor het uitzenden: 4,5 miljoen euro voor 30 seconden.

Google Google komt met een commercial die nu al veelbesproken is, want het is een flinke tranentrekker over een man die door middel van Google Assistant zijn overleden vrouw herdenkt. Er zit zelfs een stukje Casablanca in, al wordt het pas echt emotioneel als Google begint op te ratelen welke dingen de Assistant in al die tijd allemaal heeft moeten onthouden. Een simpele, maar krachtige commercial waar je even stil van wordt.

Meer content