Black Panther, Lord of the Rings: de aankondigingen van Comic-Con

San Diego Comic-Con is één groot feest. Marvel kondigt nog voor de vijfde fase van het MCU start alvast aan wat we in het zesde kunnen verwachten, de trailer van Black Panther: Wakanda Forever brengt ons kippenvel en dan is er nog een John Wick die om de hoek komt kijken. Dit zijn de grote aankondigingen van Comic-Con. Eerste trailer van Black Panther: Wakanda Forever geeft kippenvel In november komt al de nieuwe film Black Panther: Wakanda Forever uit en dat belooft een bijzondere release te zijn. Niet alleen omdat hoofdrolspeler Chadwick Boseman is overleden en dus niet geheel in zijn rol kan terugkeren zoals verwacht, maar ook omdat we moeten zien hoe het nu verder gaat met Wakanda. Bovendien zien we een belangrijk deel in de lore van Wakanda, namelijk de veelvuldig voorkomende strijd met de onderwaterwereld van Atlantis. 11 november verschijnt Black Panther: Wakanda Forever in de bios.

Dit is de nieuwe fase van het Marvel Cinematic Universe Nu fase 4 van het Marvel Cinematic Universe er bijna op zit (Black Panther: Wakanda Forever is het laatste), kijken we vooruit. Tijd voor fase 5! Marvel heeft echter alvast verteld hoe fase 6 eruit komt te zien. Zo krijgen we 28 november 2023 Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty op 2 mei 2025 en dan komt er vrij kort daarna Avengers: Secret Wars op 7 november 2025. Het zal niet geheel als een verrassing komen, maar fase 4 tot en met 6 is de multiverse-fase. Kortom, we zullen nog veel meer gekke crossovers en buitenaards lijkende films en series voorbij zien komen.

Daredevil krijgt een nieuwe serie in 2024 Daredevil is één van de betere Marvel-series die we op Netflix hadden, maar we hebben inmiddels al een tijdje niet zoveel gezien van de advocaat met visuele uitdaging. Ja, hij zat natuurlijk in de laatste Spider-Man, maar hoe zit het met zijn eigen serie? In 2024 komt hij terug op Disney Plus. Het heet Daredevil: Born Again en Charlie Cox keert gelukkig terug in zijn rol van Daredevil. Maar ook Vincent D’Onofrio, die Kingpin speelt.

The Lord of the Rings: The Rings of Power heeft een nieuwe trailer Amazons ultra-dure serie The Lord of the Rings: The Rings of Power (à 450 miljoen euro voor één seizoen) is eindelijk voorzien van een nieuwe trailer. Het speelt zich duizenden jaren voor de films die we kennen af en vertelt het verhaal over de verschillende regio’s van Tolkiens wereld. Een enorm gehypete serie en deze trailer lijkt daar al een deel van waar te maken. Maar, eerst zien dan geloven: vanaf 2 september is het te zien op Amazon Prime Video.

Groot krijgt zijn eigen shorts-serie Guardians of the Galaxy’s Groot is bekend van zijn schattigheid en zijn uitspraak ‘I am Groot’ (meer kan hij namelijk niet zeggen). Het koddige figuurtje krijgt op Disney+ zijn eigen reeks shorts. Het zijn vijf stuks en ze verschijnen op 10 augustus.

Er komt een nieuwe animatieserie van Spider-Man Spider-Man heeft zowel succes in games, in live action films als in animatiefilms en daar willen we meer van. Marvel heeft er een op de rol staan, een animatieserie die draait om de eerste jaren dat Peter Parker Spider-Man werd in het Marvel Cinematic Universe. Deze serie speelt zich af in een alternatieve realiteit, dus wie weet wat we kunnen verwachten. We moeten er ook nog even op wachten: tot 2024.

John Wick 4 voorzien van een explosieve nieuwe trailer De altijd gezellige Keanu Reeves liet zich weer van zijn vrolijke kant zien op Comic-Con en toonde de nieuwe trailer van de heftige actiefilmreeks John Wick 4. Hierin moet hij het opnemen tegen nieuwe slechteriken die zo uit een comic lijken te komen, gespeeld door Donnie Yen en Bill Skarsgard. ARE YOU READY JOHN? John Wick verschijnt 24 maart 2023 in de bios.

She-Hulk doet aan yoga in nieuwe trailer She-Hulk en Hulk zijn typisch personages die niet voor iedereen zijn, maar Marvel doet er wel alles aan om te zorgen dat we She-Hulk in onze harten sluiten. De serie verschijnt op 17 augustus op Disney+, dus dan kunnen we kijken of het van begin tot einde tof is.

De antiheld Black Adam heeft een nieuwe filmtrailer Comic-Con en Marvel is natuurlijk een logische combi, maar er zijn meer superhelden-initiatieven. Hoewel, je kunt je afvragen in hoeverre je Warner Bros’ Black Adam een held zou noemen. Dwayne Johnson speelt de hoofdrol en in de nieuwe trailer leren we meer ovr hoe Black Adam Black Adam werd, maar ook hoe vier andere supers (Hawkman, Doctor Fate, Cyclone en Atom Smasher) hem proberen te stoppen. Black Adam verschijnt 21 oktober in de bios.

DC is er ook: nieuwe trailer van Shazam Shazam is een heerlijke, verfrissende superheldenfranchise en we zijn dan ook blij om te zien dat de beste man terugkeert op het witte doek. In de nieuwe trailer zien we een nieuwe schurk (gespeeld door Helen Mirren) en een heel bijzonder groot mythisch wezen. Shazam! Fury of the Gods verschijnt rond kerst dit jaar in de bios.

Guardians of the Galaxy Volume 3 verschijnt 5 mei 2023 Geen trailer, slechts een plaatje van het logo (al was een stukje soundtrack waarschijnlijk nog beter geweest). Marvel heeft het bekendgemaakt: Guardians of the Galaxy Volume 3 verschijnt over 10 maanden: op 5 mei 2023.

San Diego Comic-Con Maar er is meer: hierbij een drop van andere interessante trailers die dit evenement voorbijkwamen.