LEGO komt met volgende Star Wars ‘musthave’

Als je fan bent van LEGO en Star Wars dan weet je twee dingen zeker. Er komt nooit een einde aan nieuwe bouwpakketten, films en series en je zult regelmatig (diep) in de buidel moeten tasten als je erbij wilt blijven horen. Het volgende Star Wars LEGO bouwpakket ligt alweer bijna in de winkels. Het is een model van het Razor Crest ruimteschip uit The Mandalorian.

Groot en prijzig

Het is niet bepaald een klein LEGO bouwpakket. Als je hem helemaal, alle 6187 stenen en onderdelen – zoals verwijderbare motoren - in elkaar geknutseld hebt, dan is ie 72 bij 50 centimeter in omvang en 24 centimeter hoog.

Het moge duidelijk zijn dat een LEGO bouwpakket met deze ‘specificaties’ ook een passend prijskaartje heeft. Nou ja, het is maar wat je passend noemt: op één cent na 600 euro. En let wel, die ene cent krijg je natuurlijk alleen ‘terug’ als je hem met de pin of via iDeal betaalt. Of je moet hem al in Duitsland in de winkel met contant geld kopen, maar dit ter zijde.