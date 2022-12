Unieke “90 jaar LEGO” collectie in Museum van de 20e Eeuw

Hoewel het beroemde LEGO-blokje 65 jaar bestaat, is de naam LEGO al 90 jaar een speler in speelgoedland. Ole Kirk Christiansen startte in het Deense Billund in 1932 een bedrijfje. Hij was timmerman en hij maakte stoelen, strijkplanken en houten speelgoed. Al snel noemde hij zijn bedrijf LEGO. Het woord LEGO was ontstaan uit de Deense woorden 'leg' en 'godt', wat samen 'speel leuk' betekent.

90 jaar later wordt er nog steeds ‘leuk gespeeld’ en is het volgens het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn de hoogste tijd voor een tentoonstelling over 90 jaar LEGO. Deze is te zien van 17 december 2022 tot en met 29 oktober 2023.

90 jaar LEGO



Op de expositie “90 jaar LEGO” toont het museum een unieke collectie die de hele periode van de speelgoedfabrikant beslaat. Van het eerste houten speelgoed tot de eerste plastic steentjes, van de bouwdozen uit de afgelopen decennia tot succesvolle thema’s als Star Wars, Ninja en Harry Potter, maar ook vele treinen, vliegtuigen en auto’s. Grote bouwwerken zoals het Vrijheidsbeeld en de Eifeltoren, maar ook veel piraten, heel veel piraten die soms bewegen of zingen. De Taj Mahal staat er, net zoals de Tower Bridge en de Millenium Falcon.

Grootste LEGO-verzameling Europa

Door de overname van misschien wel de grootste LEGO-verzameling van Europa kan het Museum van de 20e Eeuw een prachtige tentoonstelling laten zien die voor jong en oud interessant is. Honderden minifiguren zijn er te zien, maar ook modellen van maar liefst twee meter hoog. Er zijn diorama’s met licht, geluid en bewegende onderdelen, maar ook staat er een enorme postkoets met Lucky Luke en de Daltons te pronken. De hele ontwikkeling van LEGO komt dit jubileumjaar aan bod, van het houten eendje op wieltjes tot de eerste plastic steentjes uit 1949. De collectie omvat dozen, bouwwerken en thema’s uit de hele periode, zoals Space, Castle, City, Technic en Fabuland.