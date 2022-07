LEGO Bowser: LEGO Super Mario onthult duurste set in de serie

Hij is groot, hij is machtig en hij kan zelfs bewegen. LEGO heeft in samenwerking met Nintendo een nieuwe set aangekondigd: Bowser. Het is niet de grootste of duurste LEGO-set ooit, maar wel in de Nintendo -reeks.

Bowser is al vanaf het prille begin de grootste vijand van Mario. Niemand weet wat hij nou precies is: een schildpad, een hagedis, een dinosaurus of een draak. Officieel gezien is hij een schildpad-achtige, een Koopa. De LEGO-set bestaat uit 2807 stenen en kost 229,99 euro.

Er komen regelmatig imposante LEGO-sets voorbij, maar tot nu toe was de LEGO Super Mario-reeks nog niet helemaal zo verzamelbaar. Het was vooral speelgoed waardoor kinderen de Mario-games konden naspelen. Inmiddels moeten we daar echter volledig van terugkomen. LEGO heeft een set aangekondigd die een instant wannahave is voor fans van de Nintendo-serie.

Duurste set

Dat is een flink bedrag voor een set in deze reeks: normaliter zitten de LEGO Mario-sets ruim onder de honderd euro, maar de grote eindbaas is er duidelijk voor een prijs die wat beter bij een eindbaas past. Het is bovendien niet gewoon een set die je bouwt en that’s it. Je kunt hem ook bewegen. Er zitten knoppen aan de zijkant waarmee je hem kunt laten bewegen en het is mogelijk om zijn mond te openen of een vuurbal te schieten.

Het coolste is echter het springen. Wanneer je Bowser oppakt, dan zie je zijn voeten meebewegen. Sowieso is de onderstaande video het kijken waard: je ziet hoe levensecht deze Bowser is. Het zal dan ook geen heel makkelijk te bouwen set zijn, want hij bestaat uit veel onderdelen om Bowser te kunnen laten bewegen zoals we hem uit de Mario-games kennen. Bovendien zitten er ook allerlei stenen in die volledig nieuw zijn om die beweging voor elkaar te boksen. De set heet in het Engels The Mighty Bowser en draagt nummer 71411.