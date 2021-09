​LEGO onthult vraagtekenblok-set voor alle Super Mario 64-fans

Het meest iconische gedeelte van Super Mario 64 is waarschijnlijk het kasteel van Peach, dat uiteraard niet mag ontbreken in deze set. Daarnaast krijg je een van de sneeuwlevels met pinguins en Bob-omb Battlefield, compleet met een miniatuur King, Chain Chomp en kanonnen. Alles waarvan we zoveel houden in Mario 64 is terug in deze set. Ook Lethal Lava Land is toegevoegd, inclusief de bekende vulkaan.

Hoewel, helemaal alleen vraagtekenblok is het allerminst. Er zitten aan de binnenkant namelijk vier Super Mario 64-levels verstopt. Je krijgt hierbij dan ook geen minifigures maar microfigures, die zijn net even kleiner dan gewone LEGO-poppetjes. Mario is bijvoorbeeld maar drie blokjes hoog. Er zijn onder andere van Peach en van Lakitu (die op dat wolkje) microfigures toegevoegd aan deze set.

Super Mario 64

Deze nieuwe LEGO-set verschijnt op 1 oktober. Hij is trouwens wel te spelen met de Interactieve Mario-figuur, dus mocht je die in huis hebben, dan heb je extra plezier aan deze nostalgische Mario-LEGO-set.

Naast de sets met de interactieve Mario-figuur zijn er meer samenwerkingen tussen LEGO en Nintendo. Zo is er ook een NES-replica van 300 euro. Pittig aan de prijs, maar zeker als je van beide merken houdt een musthave. Als je een groot fan bent van Super Mario 64 dat geldt dat ook hierbij, al moet je ook voor deze set even wat geld opzij zetten, al is het lang niet zoveel: voor 170 euro is deze set helemaal van jou.

Voor de verzamelaars

In totaal bestaat de set uit 2.064 stenen en wordt de set aangeraden voor iedereen van 18 jaar en ouder, wat waarschijnlijk te maken heeft met de moeilijkheid van het bouwen. Aan de andere kant is de Everyone is Awesome-set ook voor 18 jaar en ouder, en dat is een van de makkelijkste sets die we ooit bouwden. Waar die leeftijdsclassificering hem in zit is dan ook moeilijk te zeggen, maar misschien wil LEGO hiermee duidelijk maken dat het vooral een collectors item is, en niet per se kinderspeelgoed.