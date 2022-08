LEGO viert 90-jarig bestaan met eerste World Play Day

LEGO heeft iets te vieren: het speelgoedbedrijf bestaat 90 jaar. Eerder kondigde het om die reden al aan dat er een paar retro-sets terugkeren in een nieuw jasje. Nu heeft het 10 augustus uitgeroepen tot World Play Day. Dit is wat dat inhoudt.

LEGO liet een onderzoek uitvoeren waaruit blijkt dat gezinnen graag meer speeltijd in hun dag willen. Maar liefst 80 procent koestert die wens. Natuurlijk kun je daar zelf voor zorgen, maar LEGO wil een zetje geven om daar in ieder geval vandaag extra aandacht aan te besteden. Dat doet het onder andere door verschillende gezinnen te verrassen met leuke activiteiten. Het onderzoek werd gehouden onder 55.000 ouders en kinderen in 30 landen.

Het bedrijf is ooit begonnen door Ole Kirk Kristiansen, een Deense timmerman die in 1932 een houten auto maakte. Hij besloot dat hij speelgoed wilde maken van hoge kwaliteit om kinderen over de wereld te leren, maar ze ook vaardigheden bij te brengen waar ze ook echt iets aan hebben. LEGO staat voor ‘Leg Godt’, wat ‘Speel goed’ betekent. In 1958 ontstond het LEGO-steentje en dus eigenlijk ook LEGO zoals we dat nu kennen.

World Play Day

Samen een bus maken van kussens en doen alsof iemand de buschauffeur is voor het slapengaan, of even een 90 seconden-uitdaging doen: het is op zich vrij makkelijk om een speelmoment te creëren. Op deze site kun je voorbeelden vinden van uitdagingen, maar ook op social media wordt veel aandacht besteedt aan spelen, door onder andere muzikant Alicia Keys en samenwerkingen met Adidas. En dan was er ook nog een 94.128 steentjes tellende LEGO-taart in het LEGO House in LEGO-stad van de wereld, Billund.

Kortom, LEGO is jarig en we kunnen niet wachten tot het bedrijf 100 wordt: dat moet helemaal een gigantisch feest zijn. In ieder geval is het de moeite waard om vaker over spelen na te denken, want dat hoeft ook zeker niet alleen voor kinderen te gelden. Er zijn veel volwassenen die LEGO sparen: daarom ontwikkelt LEGO ook sets voor volwassenen, zoals de wat ingewikkeldere LEGO Technic-raceauto’s en bloemensets zoals orchideeën en een bonsaiboom.