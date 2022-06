LEGO Con: LEGO kondigt nieuwe sets aan, waaronder Avatar

Omdat LEGO 90 jaar bestaat, grijpt het ook terug naar een paar heel oude sets, die het nieuw leven inblaast. Het gaat om Lion Knight’s Castle en de Galaxy Explorer, die beide ook in geweldige retro dozen worden geleverd. Deze sets komen allebei op 1 augustus uit. De Galaxy Explorer is 1.254 steentjes groot en hij is 1,5 keer groter dan zijn voorganger uit 1979. Er zitten vier astronautjes bij en hij kost 99,99 dollar. Lion’s Castle is een stuk groter en duurder, want die is 4.514 steentjes en bevat 20 minifigures (!) voor een prijs van 350 dollar.

Onder leiding van hosts Melvin Odoom, Joel Edward McHale en Vick Hope werd de ene na de andere set gepresenteerd. Vanuit Denemarken werd er onder andere een nieuwe kit van Marvel en Star Wars aangekondigd. Marvel komt met een Daily Bugle-achtig bouwwerk, de Sanctum Sanctorum, die 2.708 steentjes telt en negen minifigures: Doctor Strag, Siister Strange, Dead Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, The Scarlet Witch, Master Mordo en Ebony Maw. Het is een prijzig exemplaar van 249,99 dollar en dat moet je ook nog snel bij elkaar sparen, want op 1 augustus verschijnt deze al.

Avatar-LEGO-set

Dan LEGO Avatar, één van de grote aankondigingen tijdens LEGO Con. Er zijn vier sets die te koop zijn vanaf oktober en iconische momenten van de originele film tonen. Het gaat dus nog niet om Way of the Water, de nieuwe Avatar-film. Binnenkort wordt hier meer van onthuld. Maar dit zijn de vier sets:

Neytiri and Thanator vs. AMP Suit: 39,99 dollar à 560 steentjes

Jake and Neytiri First Flight on a Banshee: 54,99 dollar à 572 steentjes

Floating Mountains 89.99 dollar à 887 steentjes

Toruk Makto and the Tree of Souls 139,99 dollar à 1,212 steentjes

Een andere grote filmfranchise is natuurlijk Star Wars. LEGO maakt al zo lang zeer succesvol Star Wars-sets en daar komt nu een nieuwe set bij. Een nieuwe LEGO AT-TE bijvoorbeeld van 1.082 steentjes en zes minifigures. Het gaat om een variant rondom de film Revenge of the Sith. Dat is echter niet het enige van Star Wars dat eraan komt: een set van The Bad Batch, namelijk Cad Bane’s vehikel. Het bestaat uit 1.022 steentjes en bevat 5 minifigures. Beide sets zijn verkrijgbaar vanaf 1 augustus.