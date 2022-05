Kijk nu de trailer van de nieuwe Avatar-film The Way of Water

Er gaat een blauwe golf van enthousiasme door de filmwereld, want de eerste trailer voor de nieuwe Avatar-film is uit. Het gaat niet om Avatar van de tekenfilm, maar van Avatar: The Way of Water, de opvolger van de James Cameron-film (bekend van Terminator ) over de Na’vi van Pandora. De film is al twaalf jaar in ontwikkeling en dat is te zien aan de trailer: het lijkt alles te zijn waar de fans op hoopten.

Deze film heet niet voor niets The Way of Water, want we zien nu een wat meer oceaan-achtig deel van de planeet. De familie Sully moet koste wat het kost proberen samen te blijven in deze film, want ze moeten door omstandigheden hun thuis verlaten en komen op allerlei verschillende locaties op Pandora en daartoe behoort ook een zeegedeelte.

Van de prachtige ogen van een van de Na’vi tot weidse uitzichten: Titanic-regisseur James Cameron heeft goed nagedacht over wat hij ons wel al wil tonen en wat niet. We zien hoe het er op Pandora voor staat, tien jaar na de eerste Avatar . 10 jaar nadat Jack Sully (gespeeld door Sam Worthington) er voor het eerst voet zette. Hij heeft zijn partner Neytiri (Zoe Saldana) nog steeds aan zijn zijde, maar uiteraard moeten er in die jaren wel dingen zijn veranderd op de bijzondere planeet.

Het blijft namelijk niet bij slechts twee Avatar-films: er komen nog veel meer delen aan. Avatar 3 zou zelfs al voor 95 procent af zijn, dus verwacht niet een al te dicht einde in Avatar 2. Na Avatar 3 komt er nog een vierde film en de boel wordt afgesloten met een vijfde film. Een project van de lange adem dus. Vandaar dat de tweede film al 12 jaar in ontwikkeling is: hij maakt deel uit van een pakket. De productie zelf startte in 2017. De film is mede door het coronavirus al een paar keer uitgesteld, maar mede door de keuze voor Nieuw-Zeeland was dat gelukkig beperkt gebleven tot slechts 4 maanden vertraging.

Zoe Saldana hypete de film al eerder door aan te geven dat ze bij het zien van slechts twintig minuten al tot tranen geroerd was. Nu is er een trailer om ons nog meer te laten uitkijken naar dit bijzondere project van James Cameron, die er een hele filmset voor bouwde in Nieuw-Zeeland, waar hij het hele epos volledig heeft uitgedokterd.

Het is jammer dat het helaas bij de bioscoopexploitant Pathé geen prioriteit had, want de trailer was in principe te zien voor de film Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Gelukkig is hij nu wereldwijd verschenen, zodat we hem hier kunnen bekijken. En nog een keer. En nog een keer.

Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water verschijnt op 16 december 2022 in de bioscoop. Avatar 3 verschijnt op 20 december 2024, Avatar 4 op 18 december 2026 en Avatar 5 knoopt het allemaal aan elkaar vanaf 22 december 2028. Dat duurt allemaal nog wel even, maar het goede nieuws is dat de tweede film dit jaar nog te zien is en daar heb je na het zien van de trailer toch heel veel zin in. We weten ook al hoe de andere films gaan heten, al is het onbekend welke film welke naam draagt. Het zijn The Seed Bearer, The Tulkun Rider en The Quest for Eywa. Klinkt nu allemaal nog vrij mysterieus.

Fans zijn zelfs een trend op social media gestart door een kindster van 2010 te plaatsen naast een foto van die inmiddels opgegroeide ster nu, om zichzelf te vergelijken met hoe klein ze waren toen ze Avatar keken en hoe ‘oud’ ze nu zijn. Ach, de trailer ziet eruit alsof het het wachten meer dan waard is geweest, dus laten we hopen dat dat we in december onze Pandora-dromen inderdaad zien uitkomen.