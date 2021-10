LEGO brengt vrije tijd Nederlanders in kaart

Even uit de ratrace van het dagelijkse leven stappen om te ontstressen. Tijd voor jezelf nemen is geen luxe, maar noodzaak. Nederlanders hebben gemiddeld bijna 33 uur per week me-time, maar de helft van hen, geeft aan dat deze beschikbare tijd voor zichzelf onvoldoende is om weer op te laden. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van LEGO naar vrijetijdsbesteding onder 1000 Nederlanders.



Me-time

Wij Nederlanders zijn het er in het algemeen (91%) over eens dat me-time gelukkig maakt, maar slechts de helft van de Nederlanders vindt de beschikbare tijd genoeg om te ontspannen. Maar liefst een vijfde van de Nederlanders voelt zich naar eigen zeggen zelfs weleens schuldig of ongemakkelijk bij het inplannen van tijd voor zichzelf. Meestal is het zo dat hoe drukker we het hebben, hoe minder rust we onszelf gunnen. Toch is rust nemen cruciaal. Een hobby is namelijk niet alleen fijn tijdverdrijf, maar het helpt te ontspannen en jezelf verder te ontwikkelen. Als je je verliest in een hobby krijgt je brein namelijk even rust van alle prikkels en kun je weer energie opbouwen. Last van prikkels hebben we zeker. Twee op de vijf Nederlanders zeggen steeds vaker online overprikkeld te raken en sinds de coronacrisis meer druk te voelen om constant bereikbaar te zijn. Ook vindt een even groot deel het moeilijker om zich volledig af te zonderen van hun digitale apparaten. Zelfs tijdens ontspanningsmomenten vindt de helft van de Nederlanders het moeilijk om niet vastgeplakte te zitten aan hun mobiele telefoon of een ander digitaal apparaat. Een vijfde van de Nederlanders zegt dan ook behoeft te hebben aan een digitale “detox” en een echt “offline” ontspanningsmoment.