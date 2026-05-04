Het is Pride-maand en dat betekent dat Apple met zijn nieuwe Pride-collectie is gekomen. Het is wat minder schreeuwerig dan eerdere jaren en juist wat subtieler, waardoor het mogelijk meer mensen aanspreekt. De collectie bestaat uit een sportbandje voor Apple Watch en een wijzerplaat en een nieuwe achtergrond voor iPhone en iPad . Apple geeft aan er trots op te zijn om de LGBTQ+-community te steunen.

Apple Pride-edition 2026

Het paradepaardje van de Pride-collectie is het bandje voor Apple Watch. Hij bestaat uit nylondraden in 11 regenboogkleuren met een speciaal weefpatroon waardoor het in elkaar overgaat. Het is de bedoeling dat de verschillende identiteiten binnen de LGBTQ+-gemeenschappen over de wereld worden gepresenteerd. De wijzerplaat en de achtergrond zijn wat drukker, maar hebben ene toffe abstracte look.

Apple legt uit: "Het ontwerp van de wijzerplaat bestaat uit twee geometrische patronen: radiaal, met kleurige stralen op de uuraanduidingen, en verticaal, als echo van de kleurige strepen van het weefpatroon. Met deze collectie beschik je over nog meer kleurenopties voor je wijzerplaat om jezelf en je gemeenschap op een unieke manier te presenteren."

Het is belangrijk dat Apple dit doet omdat het hiermee ook geld schenkt aan de gemeenschap . Tegelijkertijd is het niet precies bekend hoeveel procent of welk bedrag Apple per verkocht item doneert. Wel helpt deze actie ruchtbaarheid te geven aan de LGBTQ+-gemeenschap, zeker omdat andere bedrijven soms stoppen met hun Pride-aanhang door bijvoorbeeld politieke druk, iets dat zeker in Amerika de laatste jaren weer heel belangrijk is.

Het Pride Edition-sportbandje is vanaf vandaag bestelbaar voor 49 euroL het is alleen verkrijgbaar in de Apple Store, via Apple's website en bij erkende Apple-resellers. Het sportbandje is er in de maten 40 millimeter, 42 mililmeter en 46 millimeter.

De Pride-pracht-wijzerplaat en de achtergrond voor iPhone en iPad kunnen aan de wijzerplaatgalerie en de achtergrondengalerie worden toegevoegd zodra watchOS 26.5, iOS 26.5 en iPadOS 26.5 beschikbaar zijn.