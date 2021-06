Het is Pride Month!

De maand juni staat in het teken van Pride, een maand waarin we de liefde vieren en de LHBTIQA+-gemeenschap in het middelpunt van de belangstelling staat. Iedereen kent wel de Pride in Amsterdam, maar in de Verenigde Staten is het in juni de hele maand Pride-maand. Het fenomeen waait uit over de hele wereld en ook in Nederland zien we allerlei initiatieven opduiken. We vieren deze maand niet alleen de liefde, er is ook aandacht voor wat er nog steeds moet gebeuren. Want de LHBTIQA+-gemeenschap heeft helaas nog steeds te kampen met onbegrip, ongelijke rechten en geweld. Lees hier meer over de geschiedenis van Pride Month.

Alleen marketingcampagnes vol regenbogen zijn niet genoeg, meer aandacht ervoor wel! Wij zetten op een rij wat je deze maand kunt zien, doen en kopen.