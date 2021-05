Artiest en presentator Raven van Dorst is non-binair en kiest nieuwe naam

Wat is non-binair?

Er is steeds meer aandacht voor mensen die zich niet identificeren als man of vrouw. Een non-binair persoon is iemand die zich in geen van beide 'binaire gendercategorieën' thuisvoelt. Daar past een niet-binaire genderidentiteit bij, vandaar de term non-binair.

Logisch dat je als non-binair persoon ook liefst niet als hij of zij aangesproken wil worden. Daarom pleiten activisten ervoor dat voor non-binaire personen een aparte aanspreekvorm wordt geïntroduceerd. Omdat je in de Nederlandse taal nu dus alleen nog de keuze hebt uit een mannelijke of vrouwelijke aanspreekvorm. Een vorm die past bij de 'X' die mensen nu ook in hun paspoort kunnen krijgen, wat een 'genderneutraal paspoort' wordt genoemd. Hoe je een non-binair persoon aanspreekt? Als die, hen en hun. Dat is misschien even wennen, maar die drie woordjes heb je vast snel onder de knie.

Steeds meer artiesten maken bekend non-binair te zijn

Raven van Dorst is niet de eerste bekende persoon die bekendmaakt zich als non-binair te identificeren. Ze zijn schaars, maar gelukkig durven steeds meer artiesten dit in het openbaar te vertellen. En dat is prettig voor non-binaire personen die vaak maar weinig rolmodellen hebben. Acteur Elliot Page maakte in december 2020 bekend non-binair te zijn en voortaan als Elliot door het leven te gaan in plaats van Ellen. En ook Jonathan van Ness, bekend van Queer Eye, maakt er geen geheim van zich soms een man en soms een vrouw te voelen. En daarom graag gezien wil worden als non-binair. Zanger Sam Smith maakte ook openlijk een 'coming out' als non-binair persoon. Een aantal mooie rolmodellen.