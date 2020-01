Nikkie Tutorials: iedereen praat erover, al 23 miljoen views

Hier begon het allemaal mee, de enorme storm die door Nederland raast. Het is de nummer 1 trending YouTube-video van dit moment in 21 landen en hij heeft al bijna 24 miljoen weergaven op zijn naam staan. We hebben het natuurlijk over de coming out-video van NikkieTutorials, één van onze meest succesvolle exportproducten.

NikkieTutorials: I'm Coming Out.

De make-up-tutorialvideo’s van Nikkie de Jager (25) zijn al sinds 2008 op YouTube te vinden. De YouTube-ster, die vorig jaar nog in Wie is de Mol te zien was, is voor iedereen bekend als vrouw. Maar, zo bleek deze week, ze is niet in het lichaam van een vrouw geboren. In haar video getiteld I’m Coming Out. vertelde ze haar grote geheim, iets dat ze al jaren voor zich hield. Mede door chantage heeft ze dit moment gekozen om zelf te onthullen dat ze transgender is, inclusief dikke middelvinger naar de afpersers die dreigden haar verhaal aan de media te vertellen.

In een heel oprechte video laat de YouTube-ster weten dat ze mede door haar liefde voor make-up en haar fans door de moeilijke periode is gekomen. De Brabantse is in haar video duidelijk gespannen om de reactie van het grote publiek, maar tegelijkertijd zie je de zorgen van haar afglijden. Ze voelt zich vrij, zegt ze, en dat is iets dat ze ook nadat de wereld reageerde volhoudt. Nikkie is bovendien blij met de reacties en hoopt anderen te kunnen helpen.