Photoshop komt met zijn beste toevoeging in jaren

Harmonize

Je wil dat de schaduwen kloppen en dat de afbeelding er zo in versmelt dat je niet ziet dat het er eigenlijk helemaal niet in hoort. Dat heeft Photoshop nu begrepen, waardoor je niet meer zelf hoeft te puzzelen met allerlei filters en veegjes enzovoort. Het gaat om de functie Harmonize (harmoniseren) waarmee je met een druk op de knop Photoshop het zware werk laat doen. Heel erg fijn, want dat scheelt zeeën aan tijd.

Plus: als je niet per se een Photoshop-wonderkind bent, dan valt het vanaf nu minder op dat je vaardigheden in dit programma wat tegenvallen. De tool kijkt naar de belichting en het kleurverloop, maar ook naar het perspectief. Het gaat dus vrij ver om het maar zo echt mogelijk te laten lijken.

De AI bekijkt wat er op alle lagen gebeurt en past zich daarop aan om zo bij een zo natuurlijk mogelijk eindresultaat te komen. Adobe wil vooral professionals ermee helpen, maar het lijkt juist een tool die zorgt dat Photoshop-leken overkomen alsof ze professionals zijn. De nieuwe Harmonize-functie wordt nu nog getest, maar niet kleinschalig. Je kunt het dus vinden op het web, op de pc en in de iOS-app.