Photoshop op de iPhone is zojuist veel beter geworden

Adobe heeft een nieuwe versie van Photoshop uitgebracht op de iPhone, waardoor je nu beter foto’s kunt bewerken wanneer je onderweg bent of even geen laptop of pc tot je beschikking hebt. De app heeft bovendien een integratie met web-Photoshop, zodat er gesynchroniseerd wordt opgeslagen.

Photoshop op iPhone

Op dit moment is er een update beschikbaar voor Apple’s toestellen waarmee de verbeterde Photoshop wordt gelanceerd. Adobe zegt dat het een krachtigere app is dan Photoshop Express en dat er meer bekende Photoshop-mogelijkheden beschikbaar zijn. Eigenlijk is Photoshop nu meer Photoshop dan Photoshop Express, is waar het op neerkomt.

e kunt onder andere met lagen werken, de Spot Healing-brush gebruiken en maskers toepassen. Maar het meest opvallende is dat je nu ook Firefly tot je beschikking heb, Deze kunstmatige intelligentie van Adobe geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld generatief te vullen, wat betekent dat je een foto van de Eiffeltoren zou kunnen voorzien van een volledige space-achtergrond, of juist een tapijt op je foto kunt veranderen in een jaren ‘70-kleedje. Ook een handige tool die nu beschikbaar komt is de generatieve uitbreidingsmogelijkheid, waarmee je een foto die net niet zo lekker in het benodigde canvas past toch kunt laten passen door AI de kale plekken te laten opvullen.