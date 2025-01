Photoshop kan nu in een keer 10.000 afbeeldingen bewerken

Bulk Create

Adobe probeert Firefly en de ‘rest’ van Photoshop redelijk gescheiden te houden, omdat er vanuit delen van van de creatieve wereld veel weerstand is tegen AI. Niet zozeer om wat het kan, maar wel omdat het vaak is getraind op het werk van creatieven, die hiervoor geen vergoedingen hebben gekregen of ook maar toestemming hebben gegeven. Tegelijkertijd heerst er angst dat AI het werk overneemt. Maar, er zijn ook veel creatievelingen die juist profijt halen uit AI. Mede omdat ze zelf meer creatief bezig kunnen zijn wanneer AI de minder leuke klussen doet.

De nieuwe Bulk Create-functie is bij uitstek een functie die juist het minder leuke werk kan overnemen. Je kunt bijvoorbeeld alle achtergronden bij de afbeeldingen uit een bepaalde map laten verwijderen, of allemaal naar een bepaald formaat laten overzetten. Of. en die is ook heel fijn: alle afbeeldingen laten omzetten naar een PNG, zodat als je wel die achtergrond verwijdert, die ook transparant is.

Een heel fijne functie, zeker als je heel veel hetzelfde wil. Het blijft uiteindelijk -net als bij al het AI-werk- wel even checken of het goed is gegaan. Zeker als je het formaat wijzigt van afbeeldingen die allemaal een uiteenlopend formaat hadden, dan is het maar afwachten of het onderwerp van je foto nog wel op een visueel prettige plek in het beeld zit.

Het is nog onbekend wanneer de nieuwe mogelijkheid uitrolt, of wat hij kost.