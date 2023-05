​Photoshops nieuwe generatieve AI blaast de wereld weg

Deze week ging er iets bijzonders viral op TikTok en dat was niet een leuk dansje. Het was de de generatieve AI van Photoshop . Adobe kondigde de nieuwe kunstmatige intelligentie-mogelijkheden deze week aan en ze zijn verbluffend. De ene na de andere maakt voorbeelden van de fantastische dingen die het kan.

De AI heet Adobe Firefly en je kunt het nu ervaren in de beta van Photoshop. Je kunt bijvoorbeeld een plafond in een foto selecteren en kiezen voor Generative Fill, waarbij je zelf omschrijft wat die fill dan moet zijn. Adobe creëert het vervolgens, waarbij zelfs rekening wordt gehouden met schaduwen en weerspiegelingen. Je kunt bijvoorbeeld ook zorgen dat bepaalde nieuwe objecten worden toegevoegd aan je foto. Vraag je om een ingelijste foto van een flamingo, dan krijg je meerdere opties om uit te kiezen en je foto op te leuken. Maar het is ook mogelijk om juist dingen uit de foto weg te nemen, een beetje zoals we hebben gezien binnen de bewerkopties op Pixel-telefoons van Google.

Generatieve AI , dat is wat onder andere ChatGPT is: je vraagt het iets en het gaat vervolgens een antwoord bij elkaar puzzelen dat zo veel mogelijk moet passen bij wat je zoekt. Dat heeft uiteraard niet alleen te maken met de technologie, maar ook met je invoer. Je moet geen rode truck verwachten als je om een gele vraagt, uiteraard. Ook moet je als mens wel een beetje leren hoe je het meeste uit die AI haalt, over het algemeen. Maar bij Adobe Photoshops AI lijkt hij wel heel goed te begrijpen wat je wil.

Firefly-AI

De AI-vragen die je stelt worden een nieuwe laag in je beeld, zodat je dit makkelijk kunt verplaatsen of verwijderen, zonder dat je foto zelf vernaggeld is. Erg fijn, want niet altijd weet AI precies wat je bedoelt en dan is het fijn om nog terug te kunnen. Goed om te weten: de modellen van Adobe zijn niet getraind op allerlei afbeeldingen van het internet, maar op Adobe Stock-afbeeldingen, om te zorgen dat creatievelingen niet worden ‘bestolen’, zoals dat bij andere AI nog een heet hangijzer is.

Adobe schrijft: “Firefly, Adobe's familie van creatieve generatieve AI-modellen, werd zes weken geleden gelanceerd met een aanvankelijke focus op het genereren van afbeeldingen en teksteffecten. Het werd al snel een van de meest succesvolle beta lanceringen in de geschiedenis van Adobe, met beta gebruikers die meer dan 100 miljoen assets genereerden. Sinds de lancering is Firefly uitgebreid met ondersteuning voor vector recoloring en generatieve vulling. Firefly is de enige AI-dienst die commercieel levensvatbare content van professionele kwaliteit genereert en is ontworpen om direct in de workflows van makers te worden geïntegreerd.”