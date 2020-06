Dit is de nieuwe app van Adobe met toffe filters voor je foto's

Adobe kennen we natuurlijk van Photoshop en nu kun je gratis een app downloaden met veel toffe filters. Er zijn behoorlijk wat foto-apps op de markt, maar de gratis versies zijn vaak beperkt. We kunnen wel zeggen dat dit niet het geval is bij Photoshop Camera (want zo heet de app). De app komt met ontzettend veel originele filters en bewerkingsmogelijkheden. En zit je in een restaurant en wil je een mooie foto maken van het eten? Daarvoor heeft de app ook speciale filters. Zo ziet de tafel er behoorlijk 'Instagram waardig' uit.

Pimp je foto's

De app is heel geschikt om foto's nog mooier te maken of een special effect te geven. Daarmee gaat het de concurrentie aan met de opties die Instagram bijvoorbeeld geeft bij het maken van stories. We gebruikten niet voor niks de term 'Insta waardig', zo omschrijft de app zijn lenzen namelijk zelf ook. En dat is zeker niet gelogen, want je maakt er prachtige foto's mee. Soms lijkt het net of je lekker op vakantie bent en in de zon voor een muurtje ergens in Spanje staat. Alle foto's kun je opslaan op je camera-roll.