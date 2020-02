​Feest! Photoshop is 30 jaar deze week

Het bekendste fotobewerkingsprogramma ter wereld vierde gisteren zijn 30ste verjaardag: het programma bestaat al meer dan 10.000 dagen. Het is niet alleen een icoon in de wereld van creativiteit en tech. Het is zelfs een officieel werkwoord in de Nederlandse taal: fo·to·shop·pen (fotoshopte, heeft gefotoshopt). Schoonheid komt duidelijk met de jaren, want we laten je zien hoe de eerste versie van Photoshop er uitzag.



Photoshop: de gebroeders Knoll

Photoshop is ontstaan door een goede samenwerking van de broers John en Thomas Knoll, maar Adobe licenseerde het officieel op 19 februari 1990. John Knoll kwam in zijn werk de Pixar Image Computer tegen en hij was zo onder de indruk van het feit dat je een afbeelding kon veranderen in getallen. Getallen die vervolgens manipuleerbaar waren. Echter was de Pixar Image Computer een duur apparaat en samen met zijn broer besloot hij toen een goedkopere manier om foto’s te bewerken te bedenken.

De Knolls zijn niet alleen verantwoordelijk voor Photoshop als software. John creëerde het eerste gefotoshopte beeld ooit: een (topless!) foto van zijn vrouw op Bora Bora zorgde ervoor dat de heren wederom geschiedenis schreven. “Jennifer in paradise’ wordt de legendarische foto ook wel genoemd. Jennifer en John werkten samen bij Industrial Light & Magic, dat verantwoordelijk is voor de special effects van onder andere Star Wars. Het was 1987 toen de foto werd gemaakt, het stel -toen nog niet getrouwd- was op vakantie, nadat ze zware werkweken hebben gehad om Who Framed Roger Rabbit mogelijk te maken. Het wordt nog mooier, want net na die foto heeft John zijn toen vriendin ten huwelijk gevraagd.