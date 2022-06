​Wordt Photoshop gratis voor iedereen?

Photoshop wordt in de toekomst waarschijnlijk gratis. Er is op dit moment een test bezig in Canada met een Photoshopvariant die je gebruikt in de browser. Het plan is om dit naar de rest van de wereld uit te rollen als het succesvol is. Dat zou veel kosten schelen.

Even photoshoppen ‘Even photoshoppen’ is al jaren een heel normaal werkwoord, maar Photoshop is helemaal niet zo breed toegankelijk. Een abonnement om toegang te krijgen tot de software kost 24 euro per maand en als je het in combinatie met andere Adobe-software wil gebruiken zelfs meer. Dat terwijl je heel veel mogelijkheden van Photoshop ook op andere platforms treft. Zo kun je bijvoorbeeld op je telefoon vaak al het een en ander bewerken aan een foto en is het op een website als fotoaanpassen.nl heel makkelijk om een foto iets minder groot op te slaan (zowel qua bestandsgrootte als formaat). Tegelijkertijd kan er heel veel met Photoshop, waarvan bijna niemand precies kan bedenken wat allemaal: er zijn zoveel manieren om beelden te manipuleren, dat het alleen professionals die constant met beeld in de weer zijn alle hoeken en gaten van de software kennen. Bovendien vergt Photoshop ook veel creativiteit: er is zoveel mogelijk, dat je goed moet bedenken hoe je een bepaald beeld voor je ziet en hoe je dat met de software kan bewerkstelligen.

Gratis Photoshop Het grafische programma om foto’s te bewerken wordt gezien als een van de besten in zijn soort. Grafische ontwerpers en fotografen gebruiken het al jaren om niet alleen 2D-, maar ook 3D-beelden op te poetsen of zelfs vanuit het niets te maken. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen: die gratis versie van Photoshop zal voor die mensen waarschijnlijk geen plaatsmaken voor de echte Photoshop. Die gratis versie zal namelijk een afgeslankte variant zijn waarin niet alles mogelijk is wat je van het Adobe-programma gewend bent. Welke functies er precies inzitten is nog onbekend, maar Adobe zal waarschijnlijk een aantal essentiële functies toevoegen, zoals het aanpassen van de grootte van een afbeelding en mogelijk enkele filters. Of het paradepaardje, het retourcheerpenseel, meegaat, of de fijne stempel, dat valt te betwijfelen. De verwachting is dat de lasso (om foto’s uit te knippen) en de lagen (waarbij je foto’s over elkaar heen kunt schuiven en los van elkaar kunt bewerken) wel in de webversie beschikbaar komen.

Demo van Adobe Misschien is het wel een soort demo, want Adobe zegt tegen The Verge dat het vooral makkelijker moet worden om Photoshop te proberen. Ook omdat je door de afgeslankte webversie niet langer een high end-computer nodig hebt om Photoshop te gebruiken. Maar hoewel Photoshop inderdaad als een trein kan werken op high end-computers, werkt de software ook prima op computers die iets minder goed beslagen ten ijs komen waar het om specs gaat. Op dit moment kunnen gebruikers in Canada gebruikmaken van deze gratis webversie van Photoshop, al hebben ze hier wel een Adobe-account voor nodig. Het is nog niet bekend wanneer het naar de rest van de wereld komt. Tot die tijd dus even gewoon fotosjoppen, of kiezen voor een ander gratis online alternatief voor de fotobewerk-basics.