Adobe komt -hoe kan het ook anders- met eigen antwoord op Dall-E

Adobe kennen we natuurlijk van Photoshop: het bedrijf weet precies hoe je beeld moet manipuleren. Het verbaast ons dan ook niet dat het met een eigen variant van Dall-E komt. Het heet Adobe Firefly en ook hierbij kun je door tekst in te voeren kunstmatige intelligentie zijn toverkunsten laten tonen en een illustratie of foto laten maken die nog niet bestaat.

Copyright en kunst

Waar Adobe echter een groot verschil in maakt -en, eerlijk is eerlijk, ook wel moet maken- is dat het heel duidelijk benadrukt dat het geen werk van artiesten heeft gestolen om zijn Firefly op te leiden. Dat betekent niet dat Firefly geen training heeft gehad. Er is dus alleen gekozen voor content die gelicenseerd is en waar dus voor betaald is om te mogen gebruiken.

Het is een belangrijk punt om te maken, zeker naar de kunstenaarscommunity. Als er een groep mensen is die namelijk veel producten van Adobe gebruikt, dan zijn het wel creatievelingen. Dus ja, iedereen die zegt dat Adobe erg laat is met zijn Firefly, die heeft misschien de discussies rondom creativiteit en copyright gemist. Het siert Adobe ergens wel dat het heeft gewacht wat er zou gebeuren en dat het vervolgens voor deze weg kiest.

Tegelijkertijd heeft het ook plannen die wat spannender zijn: het wil namelijk artiesten ook de mogelijkheid gaan geven om de AI te laten trainen met hun eigen kunst. Echter is men heel bang dat dat voor veel copycats en na-aperij gaat zorgen, maar Adobe zou er nog iets voor willen ontwikkelen om dit soort kwaadaardig gebruik tegen te gaan.