ChatGPT komt met betaalde dienst ChatGPT Plus: dit kost het

OpenAI heeft eindelijk zijn ‘pro’-versie aangekondigd. Het komt met ChatGPT Plus, een abonnementsvorm waarmee je tegen betaling beter toegang hebt tot de kunstmatige intelligentietool. Als je het gratis wil gebruiken, dan kijk je vaak tegen een ‘helaas-we-zijn-te-druk’-scherm aan, maar tegen betaling heb je dat probleem niet meer.

ChatGPT Plus ChatGPT schrijft: “We houden van onze gratis gebruikers en zullen gratis toegang tot ChatGPT blijven aanbieden. Door deze abonnementsprijs aan te bieden, kunnen we helpen de vrije toegang voor zoveel mogelijk mensen te ondersteunen.” Het is dus niet zo dat het volledig afstapt van alles wat het gelooft: OpenAI begon ooit met het idee dat kunstmatige intelligentie voor iedereen beschikbaar moest zijn, zodat niemand machtiger zou zijn dan een ander. Nu verandert dat echter wel. Je kunt als gratis gebruiker nog steeds kiezen voor ChatGPT, maar het is beter beschikbaar als je betaalt. Kortom, je hebt meer macht als je betaalt, want je koopt letterlijk je toegang, terwijl anderen in de ‘rij’ moeten. OpenAI ‘verkoopt’ het als slechts een manier om geld te verdienen en ChatGPT in zijn geheel beter te kunnen maken, maar er zijn mensen die denken dat het vooral geld wil verdienen om zichzelf beter te maken. Het heeft immers ook allang Microsoft aan zijn zijde, dat al flinke investeringen heeft gedaan en wil doen.

Alleen in Amerika Als je het ChatGPT Plus-abonnement afneemt, dan krijg je daarvoor naast toegang ook snellere reactietijden, eerder toegang tot nieuwe functies en dat alles kost 20 dollar per maand. Ja, let op, dollar. ChatGPT maakt het abonnement namelijk alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het wil ook andere landen en regio’s toevoegen, maar het kiest eerst voor Amerika, waar het programma ook vandaan komt. Dus ja, in hoeverre is deze kunstmatige intelligentie dan zo vrij beschikbaar, als er én een soort ultra-abonnement is én dat ook nog eens alleen toegankelijk is voor Amerikanen? Op dit moment is ChatGPT Plus ook nog eens alleen beschikbaar voor mensen die op de wachtlijst staan. Het is dus alleen op uitnodiging beschikbaar.

20 dollar per maand 20 dollar per maand is trouwens geen malse prijs. Vergeleken met bijvoorbeeld een Twitter Blue is het zelfs bijna twee keer zo duur. Maar aan de andere kant valt het nog mee: het zou namelijk eigenlijk maar liefst 42 dollar per maand gaan kosten, volgens eerdere geruchten. Nu is de technologie alsnog iets breder bereikbaar. 20 dollar per maand, zou dat een soort industriestandaard gaan worden voor kunstmatige intelligentietools? Het is niet te hopen, maar het zou er zomaar naartoe kunnen gaan. Dat AI net als Netflix wordt: alleen toegankelijk met een abonnement. We zijn benieuwd hoe ChatGPT de komende tijd wordt verbeterd en hoe veel mensen er een abonnement nemen. Waarschijnlijk heel veel, want ChatGPT heeft al in heel korte tijd bewezen een zeer waardevolle tool te zijn.