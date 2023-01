ChatGPT offline: AI-programma is zwaar overvraagd

Wil je een opvraag doen in de populaire AI-app ChatGPT dan vang je bot. Of tenminste, dan krijg je een gedicht te zien dat door de AI is gemaakt en dat is dan wel weer heel charmant. ChatGP kan de enorme vraag op dit moment niet aan, waardoor er op de pagina staat: “ChatGPT zit momenteel boven capaciteit. Ontvang een notificatie wanneer we er weer zijn.”

Hierdoor is het niet alleen een interessante huiswerkhulp waarover leraren flink bezorgd zijn, maar ook een soort nieuwe Google. Geen wonder dus dat ze ten kantore van Google code rood hebben voor de opkomende AI-tool. Het idee van OpenAI, de bedenker van ChatGPT, dat is dat AI vrij toegankelijk moet zijn. Daarom werd OpenAI in 2015 opgericht: AI zonder winstoogmerk, al moet het natuurlijk wel ontwikkeld worden. Niet dat OpenAI niets waard is: het wordt zelfs op maar liefst 27 miljard euro gewaardeerd door investeerders. 27 miljard euro: het is moeilijk te beseffen hoe je het uitschrijft, laat staan dat je de waarde ervan echt kunt beseffen. In ieder geval is OpenAI ooit opgericht door een groep rijke investeerders: waaronder Elon Musk (SpaceX/Tesla/Twitter), Peter Thiel (Paypal) en Sam Altman (startup-team achter Airbnb/Dropbox).

Waarschijnlijk zorgt het voor een klein feestje bij Google, dat een soort alarm heeft geslagen om de kunstmatige intelligentie. ChatGPT kan namelijk veel. Heel veel. Uitleg over hoe je iets kunt doen, zoals een account aanmaken op Netflix of een fietsband plakken? ChatGPT zoekt het allemaal bij elkaar en schrijft het voor je op. Een essay over de voor en tegenstanders in het boerenprotest? Waarschijnlijk kan het programma dat ook.

OpenAI of niet-bepaald-OpenAI?

Een mooi plan dat allemaal begon met non-profit-gedachten, maar sinds 2019 gewoon een commercieel bedrijf is geworden. Microsoft investeerde bijvoorbeeld een miljard dollar in OpenAI. Dat deed het niet voor niets: het heeft de exclusieve licentie van het taalmodel GPT3 in handen, dat is niet de taal van ChatGPT, maar wel van de voorloper. En dat is ook waar de schoen voor sommige mensen wringt: het was ooit een bedrijf met zulke goede plannen, maar is daar nog wel echt iets van over nu het vercommercialiseerd is. En in hoeverre klopt het nog dat de AI is gemaakt om misbruik tegen te gaan als ze zelf hun AI aan een bedrijf verkopen als Microsoft? Plus, de modellen en software zijn helemaal niet openlijk beschikbaar.

Het is dus wat vreemd. ChatGPT is ontwikkeld om misbruik van AI tegen te gaan, maar tegelijkertijd wordt het ook wel weer veel misbruikt om bijvoorbeeld werkstukken te maken. Hoewel, een ander kan natuurlijk ook ChatGPT gebruiken om een werkstuk te maken, dus in die zin blijft de ‘AI voor iedereen’-boodschap tot op zekere hoogte rechtop. OpenAI wil in ieder geval niet zijn zoals Google, zegt het zelf. “We zijn geen bedrijf met een winstoogmerk zoals Google, dus we kunnen ons met iets anders bezighouden dan het rijker maken van onze aandeelhouders. Wij richten ons op wat wij denken dat het beste is voor de toekomst van de mensheid.” Je kunt het ook niet ontkennen, hoe ontzettend veel waarde deze AI heeft. Je kunt er razendsnel enorm veel informatie uithalen, die het zelf weer overal van het internet haalt.