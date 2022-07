3 bizarre dingen die kunstmatige intelligentie nu al kan

Kunstmatige intelligentie wordt overal in gebruikt: in de medische wereld helpt het om een eerste schifting te maken, in je smartphone helpt het je voorspellen welke woorden je wil typen en in je auto helpt het inschatten of je een bepaalde parkeeractie kunt doen (of, beter nog: het parkeert je hele auto even in). Veel mensen zijn bang dat kunstmatige intelligentie veel banen gaan innemen, maar waarschijnlijk gaat het het leven vooral leuker maken: het is namelijk goed in staat om klusjes die we toch al niet heel leuk vinden om te doen voor ons op te knappen. Dit zijn drie indrukwekkende voorbeelden van kunstmatige intelligentie.

Dall-E

Dall-E is kunstmatige intelligentie die mensen volledig weet weg te blazen. Verzin iets heel raar iets in je hoofd, zoals een roze olifant op een fiets, of een paard dat likt aan een ijsje. Klinkt heel raar, maar de visuele software van Dall-E zorgt dat je binnen een paar seconden meerdere beelden hebt met precies dat erop. Wil je het schilderachtig als een Van Gogh? Geen probleem. Liever fotorealistisch, alsof het echt gefotografeerd is? Ook dat kan met Dall-E. Het is enorm indrukwekkende kunstmatige intelligentie die bijvoorbeeld in een brainstormsessie snel kan laten zien wat iemand bedoelt.

Natuurlijk komen er wel gevaren bij kijken: gaan we straks allemaal deepfake-foto’s van beroemheden krijgen die rare dingen doen? Dat valt mee: het is namelijk niet mogelijk om afbeeldingen van specifieke mensen te genereren. Ook is het niet mogelijk om een beeld met een wapen of geweld te maken: die veiligheidsbarrières hebben de makers van Dall-E vast ingebouwd. Op dit moment bevindt de software zich nog in de testfase, maar als het straks beter beschikbaar is, dan kan het het leven van heel veel mensen aanzienlijk makkelijker maken. Het kan immers de meest rare gedachten visueel maken.