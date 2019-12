​Robert Downey Jr maakt YouTube-reeks over AI

Kunstmatige Intelligentie neemt de wereld over. Niet per se in alles wat we doen, maar wel in steeds meer dingen die we doen. Enerzijds helpt het, anderzijds worden mensen er bang van. Daarom zijn er steeds meer initiatieven om uit te leggen wat kunstmatige intelligentie is en wat het kan. YouTube draagt er ook aan bij, want het komt met een docu-serie waarin Robert Downey Jr duikt in deze technologie.



Age of AI

De serie heet Age of AI en deze bestaat uit tenminste 4 afleveringen. In één ervan staat een baby centraal. De Iron Man-acteur legt kunstmatige intelligentie uit aan de hand van een baby die is gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie. Deze digitale kleine heet Baby X. Het Baby X-project wordt geleid door special-effects artist Mark Sagar en is bedoeld om te laten zien dat er een digitaal kind kan worden gemaakt met een virtueel brein dat werkt door neurale netwerken.