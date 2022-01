​Stop! Je kunt Google Assistent nu makkelijker de mond snoeren

Het is altijd een beetje vervelend, elke keer dat ‘OK Google’ of ‘Hey Google’ roepen. Zeker als Google ook nog bezig is met iets voorlezen of afspelen, dan moet je er volledig overheen schreeuwen om haar aandacht te trekken en het te stoppen. Die tijden zijn voorbij: een simpel ‘Stop’ is nu voldoende.

Hoe kort ‘hey Google’ ook mag lijken, het kost toch tijd om het te zeggen en om ook nog even te wachten om te kijken of Google je heeft gehoord. Bovendien is er een grote kans dat Google je niet verstaat, waardoor je het nog een keer moet zeggen. Gelukkig heeft Google nu ontwikkeld dat een simpel ‘Stop’ voldoende is. Dat maakt het makkelijker om de stem-assistent te gebruiken.

Google Assistent

Op zich kon dat wel eerder, bijvoorbeeld wanneer er een alarm af moest worden gezet, maar nu is die mogelijkheid uitgebreid naar alles wat Google zegt of afspeelt. Of eigenlijk bijna alles, want de mogelijkheid blijkt nog niet te werken met muziek. Dat is wel jammer, want zeker als Google iets keihard afspeelt, dan wil je dat zo snel mogelijk een halt toeroepen. Aan de andere kant is heteen voordeel, mocht je graag luisteren naar nummers als Stop van de Spice Girls of Can’t Touch This van MC Hammer.

De Google Assistent is op veel apparaten te vinden: op Android-smartphones, op de Google Home Mini (of Nest Mini), op televisies op Android TV en op bijvoorbeeld de Chromecast. Ook kun je Google Assistent gebruiken in de auto, bijvoorbeeld via je telefoon om te navigeren of via Android Auto in de auto zelf.