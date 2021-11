De persoonlijke nieuwsupdate van de Google Assistent is weg

Goedemorgen zeggen tegen de Google Assistent betekent niet dat ze alleen goedemorgen terug zegt en that’s it. Ze vertelt -afhankelijk van hoe je haar hebt ingesteld- hoe laat het is, wat voor weer het is, wat voor weer het wordt, wat je in je agenda hebt staan en wat het laatste nieuws is. Dat laatste gaat veranderen, want Google neemt afscheid van ‘Your News Update’.

Het is jammer dat de mogelijkheid verdwijnt, want het was altijd weer een verrassing waarmee het algoritme van Google op de proppen zou komen. Als je bijvoorbeeld een grote interesse hebt in technologie, dan kwam Google Assistant met technieuws. Allemaal gebaseerd op de persoonlijke informatie die Google over je heeft.

Op zich zal Google nog wel het algemene nieuws laten horen , maar daarna volgt altijd persoonlijk nieuws. Volgde, want Google heeft de mogelijkheid verwijderd. Stilletjes, want het heeft hierover niets gecommuniceerd. Het viel de website 9to5google op. De in 2019 geïntroduceerde optie was bedoeld om je contact met de spraakassistent nog persoonlijker te maken: nu is het gesprek -op je agenda na- weer vrij algemeen.

Google Assistent

Omdat Google het stilzwijgend heeft verwijderd, is onbekend waarom deze functie is verwijderd. Misschien is het omdat uit de data bleek dat toch veel mensen ‘Hey Google, stop” riepen omdat Google anders wel erg lang aan het woord is, of omdat het algoritme er misschien toch vaak naast zat. Ook kan het zijn dat mensen het vervelend vinden om nieuws in audio te horen: dat ze liever even snel een artikel scannen dan een lang verhaal aanhoren.

Wil je toch graag specifiek nieuws horen, dan moet je dat helaas online opzoeken. Als je Google Assistent vraagt om sportnieuws of technieuws af te spelen, dan biedt ze haar verontschuldigingen aan en zegt ze dat ze dat op dit moment niet kan. Dan toch maar weer vragen om een mop of een raadsel. Of Google nog van plan is om met een andere optie te komen om het gesprek toch wat persoonlijker te maken, dat is onbekend.