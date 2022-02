Kun je straks in het Metaverse een praatje maken met een Peruaan?

In een nieuwe update heeft Mark Zuckerberg van Meta meer verteld over kunstmatige intelligentie en wat zijn plannen hiermee zijn voor het metaverse . Die blijken vooral te draaien om vertalen. Dat taal belangrijk is in het Metaverse, blijkt wel uit de start van de presentatie. Er wordt bijvoorbeeld getest met kunstmatige intelligentie die het mogelijk maakt om een wereld te bouwen door slechts te beschrijven wat je erin wilt hebben.

Meta meent zelfs dat self supervised learning beter is dan veel bestaande kunstmatige intelligentie-modellen. Toch lijkt Meta hier wel iets te vergeten, namelijk: wie selecteert de data die wordt gebruikt? Dat is uiteindelijk nog steeds door de mens ingebrachte informatie. Het is dus niet alsof de kunstmatige intelligentie helemaal vrij is: het moet het alsnog doen met de data die het ter beschikking heeft (en dus ‘gevoed’ krijgt).

De grootste aankondiging is die van ‘self supervised learning’: leren onder eigen toezicht. Er is dan dus geen mens bij die de boel in de gaten houdt: de kunstmatige intelligentie moet leren van de data zelf. Mark Zuckerberg: “Je leert de kunstmatige intelligentie hiermee geen concept, maar je geeft het ruwe data en het moet zelf bedenken wat er mist. Dit is meer hoe het menselijk brein ook leert. Een kind hoeft ook geen 10.000 foto’s van een kat te zien voor hij er een kan herkennen.”

Teleporten naar andere werelden

Daarnaast gaat Meta de strijd aan met Google, dat vorig jaar al veel mogelijkheden besprak voor vertalen. Zuckerberg: “De halve wereld heeft geen toegang tot het internet in hun eigen taal. Er zijn miljoenen Fula-sprekers, maar die taal bestaat bijna niet online. Zelfs de meest geavanceerde modellen voor vertaling zijn getraind in Engels.” Hierom bouwt Meta nu een model dat het Engels niet nodig heeft om andere talen te leren. Zuckerberg: “Als mensen in het Metaverse teleporten tussen virtuele werelden, dan is vertaling belangrijk. We hebben de kans om het internet te verbeteren en iets te creëren waarin mensen van over de hele wereld met elkaar kunnen communiceren.”

Hierop heeft het twee grootschalige AI-projecten gestart: No Language Left Behind en Universal Speech Translator. Het eerste is bedoeld als vertalingssysteem dat geen enkele taal vergeet. Zuckerberg: “Het kan nu al honderden talen vertalen. Vijf jaar geleden was dat twaalf, drie jaar geleden was dat dertig en nu zijn het er honderden.” Voor het Metaverse is vooral het project Universal Speech Translator belangrijk, want hiermee zou je met iedereen op de wereld kunnen communiceren door simpelweg te praten.