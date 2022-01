​Meta bouwt een supercomputer voor het Metaverse

Denk je aan supercomputer, dan is de kans groot dat je aan de 80’s en 90’s denkt en aan IBM. Er zijn echter vandaag de dag nog steeds supercomputers in gebruik en hard nodig. Meta bewijst het, want het gaat een supercomputer ontwikkelen voor het Metaverse.

AI Research SuperCluster Meta (het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp) wil een grote rol spelen in het Metaverse. Het zou een supercomputer ontwikkelen, genaamd AI Research SuperCluster (RSC). Het gaat om de snelste supercomputer op kunstmatige intelligentie. Het duurt nog wel even voordat we de vruchten kunnen plukken van de AI Research SuperCluster: Meta verwacht dat hij op zijn minst over een half jaar af is. Maar Meta is er niet pas mee begonnen toen het meer vertelde over het Metaverse. De ontwikkeling zou al sinds begin 2020 bezig zijn. Onder andere chipmaker Nvidia helpt bij de ontwikkeling van het systeem.

Meta Meta: “Meta is toegewijd aan langetermijninvesteringen in AI, al sinds 2013, toen we het Facebook AI Research-lab creëerden. In de afgelopen jaren hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van AI dankzij ons leiderschap op een aantal gebieden, waaronder: zelfgestuurd leren, waarbij algoritmen kunnen leren van een groot aantal niet-gelabelde voorbeelden, en transformatoren, waardoor AI-modellen effectiever redeneren door zich te concentreren op bepaalde delen van hun input.” In ieder geval heeft Meta hoge verwachtingen van zijn grote computer: “RSC zal Meta's AI-onderzoekers helpen bij het bouwen van nieuwe en betere AI-modellen die kunnen leren van triljoenen voorbeelden; werken in honderden verschillende talen; naadloos samen tekst, afbeeldingen en video analyseren; nieuwe augmented reality-tools ontwikkelen; en nog veel meer. Onze onderzoekers zullen de grootste modellen kunnen trainen die nodig zijn om geavanceerde AI te ontwikkelen voor computervisie, NLP, spraakherkenning en meer.”

Realtime spraakvertalingen Meta wil dat RSC helpt bij het bouwen van geheel nieuwe AI-systemen “die bijvoorbeeld realtime spraakvertalingen kunnen sturen naar grote groepen mensen, die elk een andere taal spreken, zodat ze naadloos kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject of samen een AR-game kunnen spelen”. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het werk dat RSC doet helpt aan het bouwen van technologieën voor het volgende grote ding van onder andere Meta: het Metaverse, omdat hier AI-gedreven toepassingen een belangrijke rol spelen. Er worden natuurlijk al de nodige vragen gesteld en angsten uitgesproken over al die data in zo’n grootschalige computer. Zeker gezien het verleden van Facebook. Meta geeft echter aan dat het versleutelde user-generated data gebruikt en dat RSC losstaat van het grotere internet. Het heeft geen connectie met anderen, alleen met Meta’s productiedatacenters. In ieder geval heeft Meta flinke concurrentie, want IBM heeft ook een supercomputer die gericht is op kunstmatige intelligentie.

Metaverse Echter zal het die waarschijnlijk vooral voor zakelijke toepassingen gaan inzetten, waardoor het er vooralsnog op lijkt dat Meta inderdaad de vooralsnog ongekroonde koning van het Metaverse zal zijn. Aan de andere kant zijn er veel bedrijven die al dingen in het Metaverse doen en is het wat betreft Meta juist nog ietwat stil als we kijken naar wat er al echt te ervaren is op dit moment. Wie weet wat deze supercomputer daar voor verandering in komt brengen….